https://ria.ru/20250410/fts-2010541312.html

Профицит внешней торговли России за два месяца вырос на 2,7 процента

Профицит внешней торговли России за два месяца вырос на 2,7 процента - РИА Новости, 10.04.2025

Профицит внешней торговли России за два месяца вырос на 2,7 процента

Профицит внешней торговли РФ в январе-феврале 2025 года вырос на 2,7% в годовом выражении - до 18,9 миллиарда долларов, следует из данных на сайте Федеральной... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T17:29:00+03:00

2025-04-10T17:29:00+03:00

2025-04-10T17:31:00+03:00

экономика

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

африка

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Профицит внешней торговли РФ в январе-феврале 2025 года вырос на 2,7% в годовом выражении - до 18,9 миллиарда долларов, следует из данных на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России. По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот РФ в январе-феврале 2025 года составил 101,3 миллиарда долларов, сократившись по сравнению с январем-февралем 2024 года на 0,7%. Экспорт сократился в годовом выражении на 0,2% - до 60,1 миллиарда долларов, а импорт - на 1,4%, до 41,2 миллиарда долларов. В январе-феврале 2024 года экспорт составлял 60,2 миллиарда долларов, а импорт – 41,8 миллиарда долларов. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-феврале 2025 года составило 18,9 миллиарда долларов против 18,4 миллиарда долларов за тот же период годом ранее, увеличившись на 2,7%. ТОВАРНЫЙ СОСТАВ И ПАРТНЕРЫ Как сообщает ФТС, основой российского экспорта в январе-феврале 2025 года традиционно являлись минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 58,3%. В товарной структуре импорта в январе-феврале наибольший удельный вес (49,3%) приходился на машины, оборудование и другие товары. Основными торговыми партнерами РФ в январе-феврале 2025 года были страны Азиатского региона – их доля общем объеме товарооборота составила 73,3%, при этом товарооборот снизился на 0,2% в годовом выражении. Доля европейских стран в общем объеме товарооборота составила 18,5%, доля стран Африки - 4,1%, стран Американского континента – 4,1%.

https://ria.ru/20250410/torgovlya-2010381887.html

https://ria.ru/20250408/vagenkneht-2010043805.html

россия

африка

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экономика, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), африка