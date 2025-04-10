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СМИ: ЕС угрожает Греции прекращением финансирования из-за дел о мигрантах - РИА Новости, 10.04.2025
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08:44 10.04.2025 (обновлено: 10:12 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/frontex-2010383841.html
СМИ: ЕС угрожает Греции прекращением финансирования из-за дел о мигрантах
СМИ: ЕС угрожает Греции прекращением финансирования из-за дел о мигрантах - РИА Новости, 10.04.2025
СМИ: ЕС угрожает Греции прекращением финансирования из-за дел о мигрантах
Европейское агентство по охране внешних границ (Frontex) угрожает Греции прекращением финансирования из-за расследуемых против страны 12 дел о нарушении прав... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T08:44:00+03:00
2025-04-10T10:12:00+03:00
в мире
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politico
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Европейское агентство по охране внешних границ (Frontex) угрожает Греции прекращением финансирования из-за расследуемых против страны 12 дел о нарушении прав мигрантов, пишет издание Politico. "Греция может лишиться финансирования от Frontex, в то время как пограничное агентство ЕС расследует 12 дел о возможных нарушениях прав человека мигрантов на ее границе", - сообщает издание. Подчеркивается, что большинство расследуемых дел связано с предполагаемой принудительной высылкой греческими миграционными службами тысяч людей с сухопутных и морских границ страны, что запрещено Конвенцией ООН о статусе беженцев и международным правом. Греческое правительство, в свою очередь, выступило с отрицанием обвинений. Ранее таблоид Bild со ссылкой на свои источники в органах безопасности ФРГ и Греции выступил с утверждением, что власти Болгарии и Греции не препятствуют лазейке в правилах Шенгенской зоны, позволяющей десяткам тысяч мигрантов под видом туристов вылетать в Германию, где они затем повторно получают статус беженцев.
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в мире, греция, германия, болгария, politico, frontex, евросоюз
В мире, Греция, Германия, Болгария, Politico, Frontex, Евросоюз
СМИ: ЕС угрожает Греции прекращением финансирования из-за дел о мигрантах

Frontex угрожает Греции прекращением финансирования за нарушение прав мигрантов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБеженцы из Сирии, Ирака, Эритреи в Греции
Беженцы из Сирии, Ирака, Эритреи в Греции - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Беженцы из Сирии, Ирака, Эритреи в Греции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Европейское агентство по охране внешних границ (Frontex) угрожает Греции прекращением финансирования из-за расследуемых против страны 12 дел о нарушении прав мигрантов, пишет издание Politico.
"Греция может лишиться финансирования от Frontex, в то время как пограничное агентство ЕС расследует 12 дел о возможных нарушениях прав человека мигрантов на ее границе", - сообщает издание.
Подчеркивается, что большинство расследуемых дел связано с предполагаемой принудительной высылкой греческими миграционными службами тысяч людей с сухопутных и морских границ страны, что запрещено Конвенцией ООН о статусе беженцев и международным правом.
Греческое правительство, в свою очередь, выступило с отрицанием обвинений.
Ранее таблоид Bild со ссылкой на свои источники в органах безопасности ФРГ и Греции выступил с утверждением, что власти Болгарии и Греции не препятствуют лазейке в правилах Шенгенской зоны, позволяющей десяткам тысяч мигрантов под видом туристов вылетать в Германию, где они затем повторно получают статус беженцев.
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