Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Финляндии приедет в Вашингтон для встречи с Рубио - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 10.04.2025 (обновлено: 09:44 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/finlyandiya-2010392161.html
Глава МИД Финляндии приедет в Вашингтон для встречи с Рубио
Глава МИД Финляндии приедет в Вашингтон для встречи с Рубио - РИА Новости, 10.04.2025
Глава МИД Финляндии приедет в Вашингтон для встречи с Рубио
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен 10 апреля посетит Вашингтон и встретится с госсекретарем США Марко Рубио, сообщает в четверг финский МИД. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T09:43:00+03:00
2025-04-10T09:44:00+03:00
в мире
сша
финляндия
вашингтон (штат)
марко рубио
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961415628_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_944296330df1dc7db70f5c2a589a7054.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен 10 апреля посетит Вашингтон и встретится с госсекретарем США Марко Рубио, сообщает в четверг финский МИД. "Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен посетит Вашингтон 10 апреля. Она встретится с госсекретарем США Марко Рубио", - говорится в сообщении ведомства. Валтонен и Рубио обсудят двусторонние отношения между Финляндией и США, конфликт на Украине и евроатлантическую безопасность, уточняет МИД. По словам ведомства, Валтонен также переговорит по вопросам внешней политики и политики безопасности с представителями администрации США и Конгресса США в Вашингтоне. "Не должно быть барьеров в торговле между союзниками. Вместо этого нам нужно больше свободной торговли и более глубокое экономическое сотрудничество, чтобы повысить нашу конкурентоспособность по обе стороны Атлантики", - приводятся слова Валтонен в сообщении.
https://ria.ru/20250330/stubb-2008258934.html
сша
финляндия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961415628_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_786f843d8ee86170d48027f0c5ab7809.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, финляндия, вашингтон (штат), марко рубио, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Финляндия, Вашингтон (штат), Марко Рубио, Введение Трампом пошлин на импорт
Глава МИД Финляндии приедет в Вашингтон для встречи с Рубио

Глава МИД Финляндии Валтонен встретится с госсекретарем США Рубио в Вашингтоне

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Глава МИД Финляндии Элина Валтонен
 Глава МИД Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен 10 апреля посетит Вашингтон и встретится с госсекретарем США Марко Рубио, сообщает в четверг финский МИД.
«
"Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен посетит Вашингтон 10 апреля. Она встретится с госсекретарем США Марко Рубио", - говорится в сообщении ведомства.
Валтонен и Рубио обсудят двусторонние отношения между Финляндией и США, конфликт на Украине и евроатлантическую безопасность, уточняет МИД. По словам ведомства, Валтонен также переговорит по вопросам внешней политики и политики безопасности с представителями администрации США и Конгресса США в Вашингтоне.
"Не должно быть барьеров в торговле между союзниками. Вместо этого нам нужно больше свободной торговли и более глубокое экономическое сотрудничество, чтобы повысить нашу конкурентоспособность по обе стороны Атлантики", - приводятся слова Валтонен в сообщении.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Финляндия предложила Трампу назначить дату прекращения огня на Украине
30 марта, 18:00
 
В миреСШАФинляндияВашингтон (штат)Марко РубиоВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала