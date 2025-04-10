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Глава МИД Финляндии приедет в Вашингтон для встречи с Рубио
Глава МИД Финляндии приедет в Вашингтон для встречи с Рубио - РИА Новости, 10.04.2025
Глава МИД Финляндии приедет в Вашингтон для встречи с Рубио
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен 10 апреля посетит Вашингтон и встретится с госсекретарем США Марко Рубио, сообщает в четверг финский МИД. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T09:43:00+03:00
2025-04-10T09:43:00+03:00
2025-04-10T09:44:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен 10 апреля посетит Вашингтон и встретится с госсекретарем США Марко Рубио, сообщает в четверг финский МИД. "Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен посетит Вашингтон 10 апреля. Она встретится с госсекретарем США Марко Рубио", - говорится в сообщении ведомства. Валтонен и Рубио обсудят двусторонние отношения между Финляндией и США, конфликт на Украине и евроатлантическую безопасность, уточняет МИД. По словам ведомства, Валтонен также переговорит по вопросам внешней политики и политики безопасности с представителями администрации США и Конгресса США в Вашингтоне. "Не должно быть барьеров в торговле между союзниками. Вместо этого нам нужно больше свободной торговли и более глубокое экономическое сотрудничество, чтобы повысить нашу конкурентоспособность по обе стороны Атлантики", - приводятся слова Валтонен в сообщении.
https://ria.ru/20250330/stubb-2008258934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, финляндия, вашингтон (штат), марко рубио, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Финляндия, Вашингтон (штат), Марко Рубио, Введение Трампом пошлин на импорт
Глава МИД Финляндии приедет в Вашингтон для встречи с Рубио
Глава МИД Финляндии Валтонен встретится с госсекретарем США Рубио в Вашингтоне