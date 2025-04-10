https://ria.ru/20250410/finlyandiya-2010392161.html

Глава МИД Финляндии приедет в Вашингтон для встречи с Рубио

Глава МИД Финляндии приедет в Вашингтон для встречи с Рубио - РИА Новости, 10.04.2025

Глава МИД Финляндии приедет в Вашингтон для встречи с Рубио

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен 10 апреля посетит Вашингтон и встретится с госсекретарем США Марко Рубио, сообщает в четверг финский МИД. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T09:43:00+03:00

2025-04-10T09:43:00+03:00

2025-04-10T09:44:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен 10 апреля посетит Вашингтон и встретится с госсекретарем США Марко Рубио, сообщает в четверг финский МИД. "Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен посетит Вашингтон 10 апреля. Она встретится с госсекретарем США Марко Рубио", - говорится в сообщении ведомства. Валтонен и Рубио обсудят двусторонние отношения между Финляндией и США, конфликт на Украине и евроатлантическую безопасность, уточняет МИД. По словам ведомства, Валтонен также переговорит по вопросам внешней политики и политики безопасности с представителями администрации США и Конгресса США в Вашингтоне. "Не должно быть барьеров в торговле между союзниками. Вместо этого нам нужно больше свободной торговли и более глубокое экономическое сотрудничество, чтобы повысить нашу конкурентоспособность по обе стороны Атлантики", - приводятся слова Валтонен в сообщении.

https://ria.ru/20250330/stubb-2008258934.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, финляндия, вашингтон (штат), марко рубио, введение трампом пошлин на импорт