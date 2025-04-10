https://ria.ru/20250410/estoniya-2010435902.html

ЭПХЦ прокомментировала принятый парламентом Эстонии закон о церквях

ЭПХЦ прокомментировала принятый парламентом Эстонии закон о церквях - РИА Новости, 10.04.2025

ЭПХЦ прокомментировала принятый парламентом Эстонии закон о церквях

Принятые парламентом Эстонии поправки в закон о церквях направлены конкретно против Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ, бывшая ЭПЦ МП) и... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T11:59:00+03:00

2025-04-10T11:59:00+03:00

2025-04-10T11:59:00+03:00

религия

эстония

московский патриархат

константинопольский патриархат

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Принятые парламентом Эстонии поправки в закон о церквях направлены конкретно против Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ, бывшая ЭПЦ МП) и Пюхтицкого монастыря, и это ограничивает свободу вероисповедания, церковь намерена обратиться в международные организации, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЭПХЦ. "Девятого апреля в Рийгикогу (парламент Эстонии – ред.) были приняты поправки к закону о церквях и приходах, которые напрямую затрагивают всех нас. Хотя законы должны быть универсальными, очевидно, что в данном случае речь идет о законе, направленном конкретно против Эстонской православной христианской церкви и Пюхтицкого монастыря", - говорится в документе. В ЭПХЦ подчеркнули, что всегда соблюдали все законы Эстонской Республики. "В последние шесть месяцев, после политического заявления министра внутренних дел в Рийгикогу, никакого содержательного обсуждения больше не было. Вместо прямого диалога мы стали свидетелями тщательно подготовленной и скоординированной медиакампании, в рамках которой публиковались статьи, представляющие в основном тезисы одной стороны, а также субъективные мнения экспертов и богословов со стороны государства или другой православной Церкви, что неизбежно повлияло на настроение и отношение к ситуации членов наших приходов", - отметили в церкви. Авторы утверждают, что принятый закон "напрямую ограничивает их свободу вероисповедания". "Мы попросим президента и канцлера права дать этому оценку, обратимся в международные организации, поскольку свобода вероисповедания является универсальной и затрагивает общемировые принципы", - призвали в ЭПХЦ. В церкви также подчеркнули, что не отказываемся от своих прав и принципов. "Мы продолжим служение в наших приходах. Если мы доверим себя Господу и будем искать в своей жизни волю Божию без ропота и уныния, то Господь не оставит нас без Своей помощи и поможет пережить все испытания", - заключили в ЭПХЦ. Парламент Эстонии 9 апреля принял в окончательном, третьем чтении закон, направленный против Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ, бывшая Эстонская православная церковь Московского патриархата), он предусматривает разрыв связи ЭПХЦ с Московским патриархатом. Как утоняет телерадиокомпания ERR, инициированный правительством Эстонии закон призван пресечь возможности использования действующих в Эстонии религиозных организаций в целях разжигания вражды. Церкви и приходы должны будут изменить свой устав в соответствии с обновленным законодательством в течение двух месяцев. Отмечается, что за принятие закона проголосовали 60 депутатов, против - 13, еще 16 воздержались от голосования. Как комментировали в ЭПЦ, эти поправки в законодательство могут поставить православную церковь в стране вне закона, а настоятельница Пюхтицкого женского монастыря, единственной в стране православной обители, игумения Филарета, заявляла, что цель закона – поставить ЭПЦ перед выбором: принудительная ликвидация, или смена юрисдикции, то есть самовольный переход под покровительство Константинопольского патриархата, что является для насельниц обители каноническим преступлением. По ее словам, связь с Русской православной церковью "лежит в основе монастырского бытия".

https://ria.ru/20250410/estoniya-2010419081.html

https://ria.ru/20250409/estonija-2010162420.html

https://ria.ru/20250408/pravoslavie-2010128657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

эстония, московский патриархат, константинопольский патриархат, русская православная церковь, религия