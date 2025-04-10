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Экс-глава эстонского МИД рассказал о последствиях ликвидации ЭПХЦ - РИА Новости, 10.04.2025
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Религия
 
10:59 10.04.2025 (обновлено: 12:09 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/estoniya-2010419081.html
Экс-глава эстонского МИД рассказал о последствиях ликвидации ЭПХЦ
Экс-глава эстонского МИД рассказал о последствиях ликвидации ЭПХЦ - РИА Новости, 10.04.2025
Экс-глава эстонского МИД рассказал о последствиях ликвидации ЭПХЦ
Все имущество Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) в случае ее ликвидации будет передано Эстонии, заявил экс-глава МВД страны Лаури Ляэнеметс. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T10:59:00+03:00
2025-04-10T12:09:00+03:00
религия
эстония
русская православная церковь
константинопольский патриархат
эстонская православная церковь московского патриархата
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Все имущество Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) в случае ее ликвидации будет передано Эстонии, заявил экс-глава МВД страны Лаури Ляэнеметс. Парламент Эстонии в среду утвердил закон, предусматривающий разрыв связи ЭПХЦ с Московским патриархатом. Законопроект инициировал экс-глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. Как комментировали в ЭПЦ, эти поправки в законодательство могут поставить церковь вне закона. "Если суд примет решение о прекращении деятельности церкви или прихода, организация будет удалена из регистра. Приходы останутся, здания тоже – таинства проводить можно. Но самой церкви как юридического лица больше не будет. Более того: если церковь будет ликвидирована, все ее имущество перейдет государству, а уже государство будет решать, что с этим делать", - заявил Ляэнеметс, его слова приводит телерадиокомпания ERR. В сентябре 2024 года Эстонская православная церковь (сейчас - Эстонская православная христианская церковь) опубликовала на своем сайте сообщение, в котором заявила, что не участвует в политических процессах и выстраивает независимые отношения с эстонским государством на фоне продолжающегося давления со стороны властей республики. По данным департамента международной религиозной свободы Госдепа США, ссылающегося на Эстонский совет церквей, 13,9% граждан страны принадлежат к Эстонской православной церкви Московского патриархата (сейчас - Эстонская православная христианская церковь), 8% - к Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии, 2,3% - к подконтрольной Константинопольскому патриархату Эстонской апостольской православной церкви. В Русской православной церкви заявляли РИА Новости, что РПЦ никогда не согласится со вторжением Константинопольского патриархата в Эстонию, так как Эстония - историческая часть ее канонической территории.
https://ria.ru/20241101/granitsa-1980745585.html
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эстония, русская православная церковь, константинопольский патриархат, эстонская православная церковь московского патриархата
Религия, Эстония, Русская православная церковь, Константинопольский патриархат, Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата
Экс-глава эстонского МИД рассказал о последствиях ликвидации ЭПХЦ

Ляэнеметс: имущество ЭХПЦ в случае ее ликвидации заберет государство

© Getty Images / eugenesergeevАлександро-Невский собор в Таллине
Александро-Невский собор в Таллине - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Getty Images / eugenesergeev
Александро-Невский собор в Таллине. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Все имущество Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) в случае ее ликвидации будет передано Эстонии, заявил экс-глава МВД страны Лаури Ляэнеметс.
Парламент Эстонии в среду утвердил закон, предусматривающий разрыв связи ЭПХЦ с Московским патриархатом. Законопроект инициировал экс-глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. Как комментировали в ЭПЦ, эти поправки в законодательство могут поставить церковь вне закона.
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"Если суд примет решение о прекращении деятельности церкви или прихода, организация будет удалена из регистра. Приходы останутся, здания тоже – таинства проводить можно. Но самой церкви как юридического лица больше не будет. Более того: если церковь будет ликвидирована, все ее имущество перейдет государству, а уже государство будет решать, что с этим делать", - заявил Ляэнеметс, его слова приводит телерадиокомпания ERR.
В сентябре 2024 года Эстонская православная церковь (сейчас - Эстонская православная христианская церковь) опубликовала на своем сайте сообщение, в котором заявила, что не участвует в политических процессах и выстраивает независимые отношения с эстонским государством на фоне продолжающегося давления со стороны властей республики.
По данным департамента международной религиозной свободы Госдепа США, ссылающегося на Эстонский совет церквей, 13,9% граждан страны принадлежат к Эстонской православной церкви Московского патриархата (сейчас - Эстонская православная христианская церковь), 8% - к Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии, 2,3% - к подконтрольной Константинопольскому патриархату Эстонской апостольской православной церкви. В Русской православной церкви заявляли РИА Новости, что РПЦ никогда не согласится со вторжением Константинопольского патриархата в Эстонию, так как Эстония - историческая часть ее канонической территории.
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РелигияЭстонияРусская православная церковьКонстантинопольский патриархатЭстонская Православная Церковь Московского Патриархата
 
 
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