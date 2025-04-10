https://ria.ru/20250410/estoniya-2010419081.html

Экс-глава эстонского МИД рассказал о последствиях ликвидации ЭПХЦ

Экс-глава эстонского МИД рассказал о последствиях ликвидации ЭПХЦ - РИА Новости, 10.04.2025

Экс-глава эстонского МИД рассказал о последствиях ликвидации ЭПХЦ

Все имущество Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) в случае ее ликвидации будет передано Эстонии, заявил экс-глава МВД страны Лаури Ляэнеметс. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T10:59:00+03:00

2025-04-10T10:59:00+03:00

2025-04-10T12:09:00+03:00

религия

эстония

русская православная церковь

константинопольский патриархат

эстонская православная церковь московского патриархата

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Все имущество Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) в случае ее ликвидации будет передано Эстонии, заявил экс-глава МВД страны Лаури Ляэнеметс. Парламент Эстонии в среду утвердил закон, предусматривающий разрыв связи ЭПХЦ с Московским патриархатом. Законопроект инициировал экс-глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. Как комментировали в ЭПЦ, эти поправки в законодательство могут поставить церковь вне закона. "Если суд примет решение о прекращении деятельности церкви или прихода, организация будет удалена из регистра. Приходы останутся, здания тоже – таинства проводить можно. Но самой церкви как юридического лица больше не будет. Более того: если церковь будет ликвидирована, все ее имущество перейдет государству, а уже государство будет решать, что с этим делать", - заявил Ляэнеметс, его слова приводит телерадиокомпания ERR. В сентябре 2024 года Эстонская православная церковь (сейчас - Эстонская православная христианская церковь) опубликовала на своем сайте сообщение, в котором заявила, что не участвует в политических процессах и выстраивает независимые отношения с эстонским государством на фоне продолжающегося давления со стороны властей республики. По данным департамента международной религиозной свободы Госдепа США, ссылающегося на Эстонский совет церквей, 13,9% граждан страны принадлежат к Эстонской православной церкви Московского патриархата (сейчас - Эстонская православная христианская церковь), 8% - к Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии, 2,3% - к подконтрольной Константинопольскому патриархату Эстонской апостольской православной церкви. В Русской православной церкви заявляли РИА Новости, что РПЦ никогда не согласится со вторжением Константинопольского патриархата в Эстонию, так как Эстония - историческая часть ее канонической территории.

https://ria.ru/20241101/granitsa-1980745585.html

https://ria.ru/20241010/ultimatum-1977258439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

эстония, русская православная церковь, константинопольский патриархат, эстонская православная церковь московского патриархата