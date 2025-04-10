https://ria.ru/20250410/ekstrasens-2010590397.html

Задержанный за покушение на убийство в Зеленограде экстрасенс хранил ПП

Задержанный за покушение на убийство в Зеленограде экстрасенс хранил ПП - РИА Новости, 10.04.2025

Задержанный за покушение на убийство в Зеленограде экстрасенс хранил ПП

У отшельника-экстрасенса, которого задержали за покушение на убийство матери бывшей сожительницы в Зеленограде, нашли чехословацкий пистолет-пулемет, сообщили... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T23:32:00+03:00

2025-04-10T23:32:00+03:00

2025-04-10T23:32:00+03:00

происшествия

зеленоград

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. У отшельника-экстрасенса, которого задержали за покушение на убийство матери бывшей сожительницы в Зеленограде, нашли чехословацкий пистолет-пулемет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в пресс-службе столичного главка СК РФ журналистам сообщили, что мужчина пытался застрелить мать бывшей сожительницы из автомата Калашникова в Зеленограде, ему предъявлено обвинение по двум статьям - о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. По данным следствия, мужчина перед попыткой совершить убийство отключил от электроснабжения ее квартиру и стал ждать, пока она выйдет в коридор. После этого на лестничную клетку вышла дочь женщины, которую он оттолкнул и зашел в квартиру, затем мужчина направил автомат Калашникова АК-74 в сторону потерпевшей и нажал на спусковой крючок, но, к счастью, произошла осечка. "В ходе обыска у задержанного Леонида России были обнаружены автомат Калашникова АК-74 и чехословацкий пистолет-пулемет "Скорпион". Проведенная экспертиза подтвердила, что и то, и другое оружие пригодно для стрельбы", - сказал собеседник агентства. По словам собеседника, на допросе мужчина говорил, что является отшельником-экстрасенсом, при этом паспорта РФ у него нет.

https://ria.ru/20250406/muzhchina-2009620553.html

https://ria.ru/20250326/sochi-2007382662.html

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происшествия, зеленоград, россия, следственный комитет россии (ск рф)