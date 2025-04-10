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Задержанный за покушение на убийство в Зеленограде экстрасенс хранил ПП - РИА Новости, 10.04.2025
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23:32 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/ekstrasens-2010590397.html
Задержанный за покушение на убийство в Зеленограде экстрасенс хранил ПП
Задержанный за покушение на убийство в Зеленограде экстрасенс хранил ПП - РИА Новости, 10.04.2025
Задержанный за покушение на убийство в Зеленограде экстрасенс хранил ПП
У отшельника-экстрасенса, которого задержали за покушение на убийство матери бывшей сожительницы в Зеленограде, нашли чехословацкий пистолет-пулемет, сообщили... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T23:32:00+03:00
2025-04-10T23:32:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. У отшельника-экстрасенса, которого задержали за покушение на убийство матери бывшей сожительницы в Зеленограде, нашли чехословацкий пистолет-пулемет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в пресс-службе столичного главка СК РФ журналистам сообщили, что мужчина пытался застрелить мать бывшей сожительницы из автомата Калашникова в Зеленограде, ему предъявлено обвинение по двум статьям - о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. По данным следствия, мужчина перед попыткой совершить убийство отключил от электроснабжения ее квартиру и стал ждать, пока она выйдет в коридор. После этого на лестничную клетку вышла дочь женщины, которую он оттолкнул и зашел в квартиру, затем мужчина направил автомат Калашникова АК-74 в сторону потерпевшей и нажал на спусковой крючок, но, к счастью, произошла осечка. "В ходе обыска у задержанного Леонида России были обнаружены автомат Калашникова АК-74 и чехословацкий пистолет-пулемет "Скорпион". Проведенная экспертиза подтвердила, что и то, и другое оружие пригодно для стрельбы", - сказал собеседник агентства. По словам собеседника, на допросе мужчина говорил, что является отшельником-экстрасенсом, при этом паспорта РФ у него нет.
https://ria.ru/20250406/muzhchina-2009620553.html
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происшествия, зеленоград, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Зеленоград, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Задержанный за покушение на убийство в Зеленограде экстрасенс хранил ПП

У задержанного за покушение на убийство экстрасенса нашли ПП "Скорпион" и АК-47

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. У отшельника-экстрасенса, которого задержали за покушение на убийство матери бывшей сожительницы в Зеленограде, нашли чехословацкий пистолет-пулемет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в пресс-службе столичного главка СК РФ журналистам сообщили, что мужчина пытался застрелить мать бывшей сожительницы из автомата Калашникова в Зеленограде, ему предъявлено обвинение по двум статьям - о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.
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По данным следствия, мужчина перед попыткой совершить убийство отключил от электроснабжения ее квартиру и стал ждать, пока она выйдет в коридор. После этого на лестничную клетку вышла дочь женщины, которую он оттолкнул и зашел в квартиру, затем мужчина направил автомат Калашникова АК-74 в сторону потерпевшей и нажал на спусковой крючок, но, к счастью, произошла осечка.
"В ходе обыска у задержанного Леонида России были обнаружены автомат Калашникова АК-74 и чехословацкий пистолет-пулемет "Скорпион". Проведенная экспертиза подтвердила, что и то, и другое оружие пригодно для стрельбы", - сказал собеседник агентства.
По словам собеседника, на допросе мужчина говорил, что является отшельником-экстрасенсом, при этом паспорта РФ у него нет.
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