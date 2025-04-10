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Эксперты оценили влияние торговых споров США и Китая на экономику России - РИА Новости, 10.04.2025
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08:13 10.04.2025 (обновлено: 10:14 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/eksperty-2010381547.html
Эксперты оценили влияние торговых споров США и Китая на экономику России
Эксперты оценили влияние торговых споров США и Китая на экономику России - РИА Новости, 10.04.2025
Эксперты оценили влияние торговых споров США и Китая на экономику России
Торговые споры между США и Китаем могут оказать стимулирующий эффект на российскую экономику: в частости, страна может нарастить экспорт в Поднебесную азотных... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T08:13:00+03:00
2025-04-10T10:14:00+03:00
китай
вашингтон (штат)
пекин
дональд трамп
скотт бессент
ван и (политик)
сила сибири — 2
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Торговые споры между США и Китаем могут оказать стимулирующий эффект на российскую экономику: в частости, страна может нарастить экспорт в Поднебесную азотных удобрений, топливного сырья, расширить отгрузки пшеницы, кукурузы и мяса птицы, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "Введение правительством США новых пошлин против ввоза товаров из Китая может по касательной позитивно повлиять на экономику России: дело в том, что КНР является крупным экспортером фосфорных и азотных удобрений, отправляя их в значительных количествах в США. Теперь же можно ожидать спада их поставок, зато могут вырасти продажи данных групп агрохимикатов из России", - считает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Китайские пошлины на ввоз товаров из США могут оказать еще большее позитивное воздействие на нашу страну. Например, мы можем расширить отгрузки пшеницы и кукурузы, птичьего мяса - их однозначно будут покупать взамен американской продукции", - добавляет он. Кроме того, введение Китаем ответных пошлин в отношении США может привести к изменениям на рынке энергоресурсов, поскольку американцам станет невыгодно поставлять в Китай нефть, уголь и сжиженный природный газ, полагает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В.Плеханова Юлия Давыдова. "Только Россия может предложить Китаю альтернативный вариант в полном объеме, особенно учитывая такие факторы как территориальную близость и уже существующую инфраструктуру поставок. Новые возможности открываются для российских поставщиков СПГ. Возможно, это дополнительный шанс для поставок "Арктик-СПГ", который находится под жесткими американскими санкциями. Дополнительные перспективы открываются и для газопровода "Сила Сибири-2", поскольку заинтересованность Китая в нем увеличивается в разы", - добавляет она. ОКО ЗА ОКО, ТАРИФ ЗА ТАРИФ Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнял американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. Трамп пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если власти в Пекине не откажутся от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, а в среду Трамп объявил, что США повышают пошлины в отношении товаров из КНР до 125%. Кроме того, он заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. Посольство КНР в Вашингтоне ранее сказало РИА Новости, что Китай не откажется от контрмер, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия". Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что повышение Соединенными Штатами пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого руководства в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что КНР ответит самым решительным образом, если Штаты не прекратят экономическое давление на Китай. С 10 апреля Китай решил увеличить дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с 34% до 84%.
https://ria.ru/20250410/japonija-2010373602.html
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китай, вашингтон (штат), пекин, дональд трамп, скотт бессент, ван и (политик), сила сибири — 2, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, Вашингтон (штат), Пекин, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Ван И (политик), Сила Сибири — 2, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Эксперты оценили влияние торговых споров США и Китая на экономику России

Давыдова: торговые споры США и Китая откроют новые возможности для России

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Торговые споры между США и Китаем могут оказать стимулирующий эффект на российскую экономику: в частости, страна может нарастить экспорт в Поднебесную азотных удобрений, топливного сырья, расширить отгрузки пшеницы, кукурузы и мяса птицы, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Введение правительством США новых пошлин против ввоза товаров из Китая может по касательной позитивно повлиять на экономику России: дело в том, что КНР является крупным экспортером фосфорных и азотных удобрений, отправляя их в значительных количествах в США. Теперь же можно ожидать спада их поставок, зато могут вырасти продажи данных групп агрохимикатов из России", - считает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
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"Китайские пошлины на ввоз товаров из США могут оказать еще большее позитивное воздействие на нашу страну. Например, мы можем расширить отгрузки пшеницы и кукурузы, птичьего мяса - их однозначно будут покупать взамен американской продукции", - добавляет он.
Кроме того, введение Китаем ответных пошлин в отношении США может привести к изменениям на рынке энергоресурсов, поскольку американцам станет невыгодно поставлять в Китай нефть, уголь и сжиженный природный газ, полагает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В.Плеханова Юлия Давыдова.
"Только Россия может предложить Китаю альтернативный вариант в полном объеме, особенно учитывая такие факторы как территориальную близость и уже существующую инфраструктуру поставок. Новые возможности открываются для российских поставщиков СПГ. Возможно, это дополнительный шанс для поставок "Арктик-СПГ", который находится под жесткими американскими санкциями. Дополнительные перспективы открываются и для газопровода "Сила Сибири-2", поскольку заинтересованность Китая в нем увеличивается в разы", - добавляет она.
ОКО ЗА ОКО, ТАРИФ ЗА ТАРИФ
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнял американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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Трамп пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если власти в Пекине не откажутся от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, а в среду Трамп объявил, что США повышают пошлины в отношении товаров из КНР до 125%. Кроме того, он заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
Посольство КНР в Вашингтоне ранее сказало РИА Новости, что Китай не откажется от контрмер, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия".
Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что повышение Соединенными Штатами пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого руководства в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что КНР ответит самым решительным образом, если Штаты не прекратят экономическое давление на Китай. С 10 апреля Китай решил увеличить дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с 34% до 84%.
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Вчера, 09:14
 
КитайВашингтон (штат)ПекинДональд ТрампСкотт БессентВан И (политик)Сила Сибири — 2Введение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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