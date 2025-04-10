Эксперт оценил возможность участия Японии в миссии НАТО по Украине
Кистанов: Япония не может слать Киеву вооружение и едва ли стала бы готовить ВСУ
© AP Photo / Haven Daley, FileЯпонские солдаты во время военных учений
© AP Photo / Haven Daley, File
Японские солдаты во время военных учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Япония, заинтересованная в участии в миссии НАТО по поддержке Украины, законодательно не смогла бы поставлять оружие Киеву, а подготовка украинских военных с японским участием тоже кажется маловероятной в том числе из-за расстояния между странами, высказал мнение в разговоре с РИА Новости руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии Валерий Кистанов.
"Великолепные ВВС": в Японии неожиданно высмеяли Украину
21 марта, 03:01
"На данном этапе Япония не может поставлять летальное оружие на Украину, исходя из собственных законов и ограничений. Один из принципов, которые Япония на себя добровольно взяла, заключается в том, что она не может поставлять оружие странам, которые ведут военные действия. Поэтому до сих пор Япония не поставляла летальное оружие на Украину, она поставляла нелетальные виды военного снаряжения - каски, бронежилеты, медицинские наборы, комплекты зимнего обмундирования, дроны", - сказал агентству Валерий Кистанов, отметив при этом, что беспилотники могут легко быть превращены в летальное оружие.
Участие Японии в подготовке военных из Украины собеседник тоже полагает маловероятным, поскольку для беспрецедентного принятия бойцов ВСУ на японской территории сложно было бы найти юридическое обоснование. Кроме того, роль играет и дистанция между странами, а также разница между условиями в Японии и на украинском театре военных действий. Нелогичным эксперт считает и теоретическое прибытие японских инструкторов в Европу, где уже хватает западных.
"Но в целом, конечно, все это свидетельствует, что Япония все больше и больше сближается с НАТО в антироссийских действиях, в санкциях, в политическом давлении на Россию, в помощи Украине - в материальной, финансовой, косвенная поддержка уже идет", - добавил собеседник.
Он также предположил, что и первые на японской территории учения военных страны с ракетами класса "земля - корабль", которые запланированы на северном японском острове Хоккайдо, пройдут с прицелом на Россию. "Это будет однозначно негативно воспринято Россией - российскими военными, политиками", - уверен эксперт.
Япония направит Украине 30 внедорожников и малых грузовиков
4 февраля, 04:50