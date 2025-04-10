Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил возможность участия Японии в миссии НАТО по Украине - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/ekspert-2010521656.html
Эксперт оценил возможность участия Японии в миссии НАТО по Украине
Эксперт оценил возможность участия Японии в миссии НАТО по Украине - РИА Новости, 10.04.2025
Эксперт оценил возможность участия Японии в миссии НАТО по Украине
Япония, заинтересованная в участии в миссии НАТО по поддержке Украины, законодательно не смогла бы поставлять оружие Киеву, а подготовка украинских военных с... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T16:28:00+03:00
2025-04-10T16:28:00+03:00
япония
украина
россия
марк рютте
нато
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149567/38/1495673874_0:353:5115:3230_1920x0_80_0_0_52b3528022bf91cfb37a2f70c1590ae8.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Япония, заинтересованная в участии в миссии НАТО по поддержке Украины, законодательно не смогла бы поставлять оружие Киеву, а подготовка украинских военных с японским участием тоже кажется маловероятной в том числе из-за расстояния между странами, высказал мнение в разговоре с РИА Новости руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии Валерий Кистанов. По итогам визита генсекретаря НАТО Марка Рютте в Японию было объявлено о желании страны присоединиться к работе центра НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины, координирующего военную помощь Киеву, включая поставки вооружений, ремонт техники и обучение солдат ВСУ. "На данном этапе Япония не может поставлять летальное оружие на Украину, исходя из собственных законов и ограничений. Один из принципов, которые Япония на себя добровольно взяла, заключается в том, что она не может поставлять оружие странам, которые ведут военные действия. Поэтому до сих пор Япония не поставляла летальное оружие на Украину, она поставляла нелетальные виды военного снаряжения - каски, бронежилеты, медицинские наборы, комплекты зимнего обмундирования, дроны", - сказал агентству Валерий Кистанов, отметив при этом, что беспилотники могут легко быть превращены в летальное оружие. Участие Японии в подготовке военных из Украины собеседник тоже полагает маловероятным, поскольку для беспрецедентного принятия бойцов ВСУ на японской территории сложно было бы найти юридическое обоснование. Кроме того, роль играет и дистанция между странами, а также разница между условиями в Японии и на украинском театре военных действий. Нелогичным эксперт считает и теоретическое прибытие японских инструкторов в Европу, где уже хватает западных. "Но в целом, конечно, все это свидетельствует, что Япония все больше и больше сближается с НАТО в антироссийских действиях, в санкциях, в политическом давлении на Россию, в помощи Украине - в материальной, финансовой, косвенная поддержка уже идет", - добавил собеседник. Он также предположил, что и первые на японской территории учения военных страны с ракетами класса "земля - корабль", которые запланированы на северном японском острове Хоккайдо, пройдут с прицелом на Россию. "Это будет однозначно негативно воспринято Россией - российскими военными, политиками", - уверен эксперт.
https://ria.ru/20250321/ukraina-2006349760.html
https://ria.ru/20250204/japonija-1997218704.html
япония
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149567/38/1495673874_169:0:4946:3583_1920x0_80_0_0_21e2934b4b539ae47f5ba93c98702292.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, украина, россия, марк рютте, нато, вооруженные силы украины, в мире
Япония, Украина, Россия, Марк Рютте, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Эксперт оценил возможность участия Японии в миссии НАТО по Украине

Кистанов: Япония не может слать Киеву вооружение и едва ли стала бы готовить ВСУ

© AP Photo / Haven Daley, FileЯпонские солдаты во время военных учений
Японские солдаты во время военных учений - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Haven Daley, File
Японские солдаты во время военных учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Япония, заинтересованная в участии в миссии НАТО по поддержке Украины, законодательно не смогла бы поставлять оружие Киеву, а подготовка украинских военных с японским участием тоже кажется маловероятной в том числе из-за расстояния между странами, высказал мнение в разговоре с РИА Новости руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии Валерий Кистанов.
По итогам визита генсекретаря НАТО Марка Рютте в Японию было объявлено о желании страны присоединиться к работе центра НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины, координирующего военную помощь Киеву, включая поставки вооружений, ремонт техники и обучение солдат ВСУ.
Владимир Зеленский в военном аэропорту Мельсбрук - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
"Великолепные ВВС": в Японии неожиданно высмеяли Украину
21 марта, 03:01
"На данном этапе Япония не может поставлять летальное оружие на Украину, исходя из собственных законов и ограничений. Один из принципов, которые Япония на себя добровольно взяла, заключается в том, что она не может поставлять оружие странам, которые ведут военные действия. Поэтому до сих пор Япония не поставляла летальное оружие на Украину, она поставляла нелетальные виды военного снаряжения - каски, бронежилеты, медицинские наборы, комплекты зимнего обмундирования, дроны", - сказал агентству Валерий Кистанов, отметив при этом, что беспилотники могут легко быть превращены в летальное оружие.
Участие Японии в подготовке военных из Украины собеседник тоже полагает маловероятным, поскольку для беспрецедентного принятия бойцов ВСУ на японской территории сложно было бы найти юридическое обоснование. Кроме того, роль играет и дистанция между странами, а также разница между условиями в Японии и на украинском театре военных действий. Нелогичным эксперт считает и теоретическое прибытие японских инструкторов в Европу, где уже хватает западных.
"Но в целом, конечно, все это свидетельствует, что Япония все больше и больше сближается с НАТО в антироссийских действиях, в санкциях, в политическом давлении на Россию, в помощи Украине - в материальной, финансовой, косвенная поддержка уже идет", - добавил собеседник.
Он также предположил, что и первые на японской территории учения военных страны с ракетами класса "земля - корабль", которые запланированы на северном японском острове Хоккайдо, пройдут с прицелом на Россию. "Это будет однозначно негативно воспринято Россией - российскими военными, политиками", - уверен эксперт.
Япония направит Украине дополнительно около 30 внедорожников и малых грузовиков сил самообороны - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Япония направит Украине 30 внедорожников и малых грузовиков
4 февраля, 04:50
 
ЯпонияУкраинаРоссияМарк РюттеНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала