https://ria.ru/20250410/ekspert-2010521656.html

Эксперт оценил возможность участия Японии в миссии НАТО по Украине

Эксперт оценил возможность участия Японии в миссии НАТО по Украине - РИА Новости, 10.04.2025

Эксперт оценил возможность участия Японии в миссии НАТО по Украине

Япония, заинтересованная в участии в миссии НАТО по поддержке Украины, законодательно не смогла бы поставлять оружие Киеву, а подготовка украинских военных с... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T16:28:00+03:00

2025-04-10T16:28:00+03:00

2025-04-10T16:28:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Япония, заинтересованная в участии в миссии НАТО по поддержке Украины, законодательно не смогла бы поставлять оружие Киеву, а подготовка украинских военных с японским участием тоже кажется маловероятной в том числе из-за расстояния между странами, высказал мнение в разговоре с РИА Новости руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии Валерий Кистанов. По итогам визита генсекретаря НАТО Марка Рютте в Японию было объявлено о желании страны присоединиться к работе центра НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины, координирующего военную помощь Киеву, включая поставки вооружений, ремонт техники и обучение солдат ВСУ. "На данном этапе Япония не может поставлять летальное оружие на Украину, исходя из собственных законов и ограничений. Один из принципов, которые Япония на себя добровольно взяла, заключается в том, что она не может поставлять оружие странам, которые ведут военные действия. Поэтому до сих пор Япония не поставляла летальное оружие на Украину, она поставляла нелетальные виды военного снаряжения - каски, бронежилеты, медицинские наборы, комплекты зимнего обмундирования, дроны", - сказал агентству Валерий Кистанов, отметив при этом, что беспилотники могут легко быть превращены в летальное оружие. Участие Японии в подготовке военных из Украины собеседник тоже полагает маловероятным, поскольку для беспрецедентного принятия бойцов ВСУ на японской территории сложно было бы найти юридическое обоснование. Кроме того, роль играет и дистанция между странами, а также разница между условиями в Японии и на украинском театре военных действий. Нелогичным эксперт считает и теоретическое прибытие японских инструкторов в Европу, где уже хватает западных. "Но в целом, конечно, все это свидетельствует, что Япония все больше и больше сближается с НАТО в антироссийских действиях, в санкциях, в политическом давлении на Россию, в помощи Украине - в материальной, финансовой, косвенная поддержка уже идет", - добавил собеседник. Он также предположил, что и первые на японской территории учения военных страны с ракетами класса "земля - корабль", которые запланированы на северном японском острове Хоккайдо, пройдут с прицелом на Россию. "Это будет однозначно негативно воспринято Россией - российскими военными, политиками", - уверен эксперт.

https://ria.ru/20250321/ukraina-2006349760.html

https://ria.ru/20250204/japonija-1997218704.html

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япония, украина, россия, марк рютте, нато, вооруженные силы украины, в мире