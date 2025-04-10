https://ria.ru/20250410/dzhons-2010363657.html

"Не знают как воевать": в США сделали резкое заявление о России

"Не знают как воевать": в США сделали резкое заявление о России - РИА Новости, 10.04.2025

"Не знают как воевать": в США сделали резкое заявление о России

Действия украинских властей и их союзников против России могут привести к ядерному конфликту, потому что кураторы Киева не знают правила ведения войны, заявил... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T02:12:00+03:00

2025-04-10T02:12:00+03:00

2025-04-10T11:04:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Действия украинских властей и их союзников против России могут привести к ядерному конфликту, потому что кураторы Киева не знают правила ведения войны, заявил американский конспиролог Алекс Джонс в интервью Такеру Карлсону."Демократы были уверены в победе на выборах. Многие из них просто заносчивые люди, они не знают, как надо воевать. Актер Шон Пенн говорил тогда, что нужно рассмотреть возможность применения ядерного оружия", — сказал он.Кроме того, интервьюер напомнил, что в 2022 году Пентагон оценивал риск применения ядерного оружия. Согласно расчетам, вероятность составляла 50 процентов из-за поставок Украине ракет Storm Shadow и ATACMS."Что было бы, если бы российские аналоги Storm Shadow стояли в Канаде и Мексике и они вдруг начали бы их запускать? <…> Мы говорим о полном уничтожении мира. Нью-Йорк сгорит за две минуты, Даллас за пять. Это не шутки. Что было бы, если бы Россия начала отправлять беспилотники на Вашингтон? Представь, какой это уровень провокации. То же самое происходит в России <…> Все это происходит, потому что глобалисты ошибочно считают, что ядерную войну можно пережить", — заключил Джонс.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20250409/rossija-2010341911.html

https://ria.ru/20250410/ssha-2010361079.html

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в мире, россия, украина, киев, такер карлсон, джо байден, министерство обороны сша, алекс джонс