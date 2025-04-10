Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Индии высказался о готовящемся торговом соглашении с США - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/dzhayshankar-2010448504.html
Глава МИД Индии высказался о готовящемся торговом соглашении с США
Глава МИД Индии высказался о готовящемся торговом соглашении с США - РИА Новости, 10.04.2025
Глава МИД Индии высказался о готовящемся торговом соглашении с США
Индия будет сотрудничать с США в рамках готовящегося торгового соглашения, которое планируется подписать осенью этого года, заявил глава МИД Субраманьям... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:54:00+03:00
2025-04-10T12:54:00+03:00
цены на нефть
сша
индия
дональд трамп
субраманиам джайшанкар
нарендра моди
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979783815_0:307:2940:1961_1920x0_80_0_0_28948030cdf8de6123ff085125709cbd.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 апр – РИА Новости. Индия будет сотрудничать с США в рамках готовящегося торгового соглашения, которое планируется подписать осенью этого года, заявил глава МИД Субраманьям Джайшанкар. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что другие страны взимают с ввозящих американские товары. В частности, для Индии ставка по новым пошлинам составит 26%. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Как сообщил в начале марта официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал, Индия рассчитывает уладить с США вопрос с тарифами в рамках будущего торгового соглашения, о разработке которого лидеры двух стран заявили во время визита индийского премьера Нарендры Моди в Соединенные Штаты в феврале. Переговоры по взаимно сбалансированному двустороннему торговому соглашению между индийской и американской сторонами должны завершиться к осени 2025 года. "Наша стратегия довольно ясна. Мы решили, что ранее будем взаимодействовать с администрацией Трампа по этим вопросам, и мы были очень открыты и конструктивны с ними, как и они с нами. Мы договорились попытаться договориться о двустороннем торговом соглашении к осени этого года", - сказал Джайшанкар, выступая на саммите News 18. Он отметил, что каждая страна мира сегодня разрабатывает свою собственную стратегию в отношениях с США. "В нашем случае у нашей стратегии есть цель, которая состоит в том, чтобы увидеть, возможно ли на самом деле справиться с этой ситуацией, заключив двустороннее торговое соглашение, и я должен добавить, что интересным образом это уже давно было нашей целью" – добавил глава МИД, отметив, что Индия добивалась заключения торговой сделки с США даже во время первого президентского срока Трампа.
https://ria.ru/20250410/proekty-2010384388.html
https://ria.ru/20250410/smi-2010426502.html
сша
индия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979783815_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f265084132e321d45a31c8c84e714d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, сша, индия, дональд трамп, субраманиам джайшанкар, нарендра моди, китай
Цены на нефть, США, Индия, Дональд Трамп, Субраманиам Джайшанкар, Нарендра Моди, Китай
Глава МИД Индии высказался о готовящемся торговом соглашении с США

Джайшанкар: Индия будет сотрудничать с США в рамках нового торгового соглашения

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 апр – РИА Новости. Индия будет сотрудничать с США в рамках готовящегося торгового соглашения, которое планируется подписать осенью этого года, заявил глава МИД Субраманьям Джайшанкар.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что другие страны взимают с ввозящих американские товары. В частности, для Индии ставка по новым пошлинам составит 26%. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Индия и Россия договорились о шести новых стратегических проектах
08:51
Как сообщил в начале марта официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал, Индия рассчитывает уладить с США вопрос с тарифами в рамках будущего торгового соглашения, о разработке которого лидеры двух стран заявили во время визита индийского премьера Нарендры Моди в Соединенные Штаты в феврале. Переговоры по взаимно сбалансированному двустороннему торговому соглашению между индийской и американской сторонами должны завершиться к осени 2025 года.
"Наша стратегия довольно ясна. Мы решили, что ранее будем взаимодействовать с администрацией Трампа по этим вопросам, и мы были очень открыты и конструктивны с ними, как и они с нами. Мы договорились попытаться договориться о двустороннем торговом соглашении к осени этого года", - сказал Джайшанкар, выступая на саммите News 18.
Он отметил, что каждая страна мира сегодня разрабатывает свою собственную стратегию в отношениях с США.
"В нашем случае у нашей стратегии есть цель, которая состоит в том, чтобы увидеть, возможно ли на самом деле справиться с этой ситуацией, заключив двустороннее торговое соглашение, и я должен добавить, что интересным образом это уже давно было нашей целью" – добавил глава МИД, отметив, что Индия добивалась заключения торговой сделки с США даже во время первого президентского срока Трампа.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
СМИ назвали причину приостановки Трампом действия пошлин
11:26
 
Цены на нефтьСШАИндияДональд ТрампСубраманиам ДжайшанкарНарендра МодиКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала