https://ria.ru/20250410/dzen-2010397048.html
В "Дзене" появилась вкладка, посвященная 80-летию Победы
В "Дзене" появилась вкладка, посвященная 80-летию Победы - РИА Новости, 10.04.2025
В "Дзене" появилась вкладка, посвященная 80-летию Победы
Вкладка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, появилась на главной странице в "Дзене" - она размещена перед разделом "Свежее" и называется РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T09:56:00+03:00
2025-04-10T09:56:00+03:00
2025-04-10T09:56:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
медиа - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010396521_11:0:800:444_1920x0_80_0_0_47db98be23e7dc0a24c5ad649a61479a.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Вкладка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, появилась на главной странице в "Дзене" - она размещена перед разделом "Свежее" и называется "80 лет назад", обратил внимание корреспондент РИА Новости. В "Дзене" указывают, что это историко-просветительский проект. На главной странице в течение месяца каждый день будут публиковаться подлинные архивные материалы о событиях, происходивших день в день ровно 80 лет назад. В разделе "80 лет назад" пользователи смогут погрузиться в реальные сводки с фронта, узнавать истории героев и видеть, чем жила страна в самый решающий момент в ее истории. А еще - вспомнить штурм Кенигсберга и прочитать о том, как казах-земляк подарил боевой самолет летчику, добавляется на платформе.
https://ria.ru/20250331/otrazhenie-2006457895.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, 80-летие победы в великой отечественной войне, медиа - общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Медиа - Общество
В "Дзене" появилась вкладка, посвященная 80-летию Победы
На главной странице "Дзена" появилась вкладка о событиях 80-летней давности
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Вкладка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, появилась на главной странице в "Дзене" - она размещена перед разделом "Свежее" и называется "80 лет назад", обратил внимание корреспондент РИА Новости.
В "Дзене" указывают, что это историко-просветительский проект. На главной странице в течение месяца каждый день будут публиковаться подлинные архивные материалы о событиях, происходивших день в день ровно 80 лет назад.
В разделе "80 лет назад" пользователи смогут погрузиться в реальные сводки с фронта, узнавать истории героев и видеть, чем жила страна в самый решающий момент в ее истории. А еще - вспомнить штурм Кенигсберга и прочитать о том, как казах-земляк подарил боевой самолет летчику, добавляется на платформе.