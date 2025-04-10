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В "Дзене" появилась вкладка, посвященная 80-летию Победы - РИА Новости, 10.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:56 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/dzen-2010397048.html
В "Дзене" появилась вкладка, посвященная 80-летию Победы
В "Дзене" появилась вкладка, посвященная 80-летию Победы - РИА Новости, 10.04.2025
В "Дзене" появилась вкладка, посвященная 80-летию Победы
Вкладка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, появилась на главной странице в "Дзене" - она размещена перед разделом "Свежее" и называется РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T09:56:00+03:00
2025-04-10T09:56:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
медиа - общество
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Вкладка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, появилась на главной странице в "Дзене" - она размещена перед разделом "Свежее" и называется "80 лет назад", обратил внимание корреспондент РИА Новости. В "Дзене" указывают, что это историко-просветительский проект. На главной странице в течение месяца каждый день будут публиковаться подлинные архивные материалы о событиях, происходивших день в день ровно 80 лет назад. В разделе "80 лет назад" пользователи смогут погрузиться в реальные сводки с фронта, узнавать истории героев и видеть, чем жила страна в самый решающий момент в ее истории. А еще - вспомнить штурм Кенигсберга и прочитать о том, как казах-земляк подарил боевой самолет летчику, добавляется на платформе.
https://ria.ru/20250331/otrazhenie-2006457895.html
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Ольга Фомченкова
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общество, 80-летие победы в великой отечественной войне, медиа - общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Медиа - Общество
В "Дзене" появилась вкладка, посвященная 80-летию Победы

На главной странице "Дзена" появилась вкладка о событиях 80-летней давности

© ДзенВкладка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, появилась на главной странице в "Дзене"
Вкладка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, появилась на главной странице в Дзене - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Дзен
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Вкладка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, появилась на главной странице в "Дзене" - она размещена перед разделом "Свежее" и называется "80 лет назад", обратил внимание корреспондент РИА Новости.
В "Дзене" указывают, что это историко-просветительский проект. На главной странице в течение месяца каждый день будут публиковаться подлинные архивные материалы о событиях, происходивших день в день ровно 80 лет назад.
В разделе "80 лет назад" пользователи смогут погрузиться в реальные сводки с фронта, узнавать истории героев и видеть, чем жила страна в самый решающий момент в ее истории. А еще - вспомнить штурм Кенигсберга и прочитать о том, как казах-земляк подарил боевой самолет летчику, добавляется на платформе.
Фотокорреспондент Александр Моклецов во время фотосъемки - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбщество80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМедиа - Общество
 
 
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