На Украине обратились с неожиданным требованием к Зеленскому из-за России
Депутат Рады Дубинский призвал Зеленского начать прямые переговоры с Россией
© AP Photo / Stephanie LecocqВладимир Зеленский
© AP Photo / Stephanie Lecocq
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Депутат Рады Александр Дубинский призвал Владимира Зеленского к прямым переговорам с Россией. Об этом он написал в Telegram-канале.
Нардеп выразил недоумение из-за отказа парламента и главы киевского режима инициировать прямой разговор с Москвой.
Нардеп выразил недоумение из-за отказа парламента и главы киевского режима инициировать прямой разговор с Москвой.
"Если очевидно, что война в любом случае завершится, а прямой диалог с Россией позволит вести переговоры с большей эффективностью и учетом украинских интересов", — написал он.
Дубинский добавил, что посредники, рассматривая свои интересы, в любом случае принудят Украину к миру с позиции, выгодной им и России.
Президент Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого необходимо устранить первопричины кризиса. По его словам, необходимо обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу.
Дубинский добавил, что посредники, рассматривая свои интересы, в любом случае принудят Украину к миру с позиции, выгодной им и России.
Президент Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого необходимо устранить первопричины кризиса. По его словам, необходимо обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу.