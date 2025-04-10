https://ria.ru/20250410/dubinskiy-2010458813.html

На Украине обратились с неожиданным требованием к Зеленскому из-за России

На Украине обратились с неожиданным требованием к Зеленскому из-за России - РИА Новости, 10.04.2025

На Украине обратились с неожиданным требованием к Зеленскому из-за России

Депутат Рады Александр Дубинский призвал Владимира Зеленского к прямым переговорам с Россией. Об этом он написал в Telegram-канале. Нардеп выразил недоумение... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:27:00+03:00

2025-04-10T13:27:00+03:00

2025-04-10T13:27:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Депутат Рады Александр Дубинский призвал Владимира Зеленского к прямым переговорам с Россией. Об этом он написал в Telegram-канале. Нардеп выразил недоумение из-за отказа парламента и главы киевского режима инициировать прямой разговор с Москвой. "Если очевидно, что война в любом случае завершится, а прямой диалог с Россией позволит вести переговоры с большей эффективностью и учетом украинских интересов", — написал он. Дубинский добавил, что посредники, рассматривая свои интересы, в любом случае принудят Украину к миру с позиции, выгодной им и России.Президент Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого необходимо устранить первопричины кризиса. По его словам, необходимо обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу.

https://ria.ru/20250410/dmitruk-2010412335.html

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