https://ria.ru/20250410/dtp-2010388886.html

На Урале две машины столкнулись на трассе, есть пострадавшие

На Урале две машины столкнулись на трассе, есть пострадавшие - РИА Новости, 10.04.2025

На Урале две машины столкнулись на трассе, есть пострадавшие

Семь человек, включая двух детей, пострадали в результате столкновения двух легковушек на трассе в Свердловской области, сообщает региональное управление... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T09:29:00+03:00

2025-04-10T09:29:00+03:00

2025-04-10T10:08:00+03:00

происшествия

свердловская область

алапаевск

toyota corolla

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Семь человек, включая двух детей, пострадали в результате столкновения двух легковушек на трассе в Свердловской области, сообщает региональное управление Госавтоинспекции. По данным ведомства, утром в четверг на 79-м километре трассы Нижняя Салда — Алапаевск водитель Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с Fiat. "В результате аварии, согласно имеющимся сведениям, пострадали семь человек, среди которых двое несовершеннолетних в возрасте 12 и 13 лет, медики оказывают всем необходимую помощь. Четыре взрослых участника происшествия находятся в реанимационном отделении", - говорится в сообщении. Уточняется, что движение транспорта на данном участке дороги временно ограничено, функционирует одна полоса. Проведение доследственной проверки взято на контроль прокуратуры.

https://ria.ru/20250404/dtp-2009267487.html

свердловская область

алапаевск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, свердловская область, алапаевск, toyota corolla