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На Урале две машины столкнулись на трассе, есть пострадавшие - РИА Новости, 10.04.2025
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09:29 10.04.2025 (обновлено: 10:08 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/dtp-2010388886.html
На Урале две машины столкнулись на трассе, есть пострадавшие
На Урале две машины столкнулись на трассе, есть пострадавшие - РИА Новости, 10.04.2025
На Урале две машины столкнулись на трассе, есть пострадавшие
Семь человек, включая двух детей, пострадали в результате столкновения двух легковушек на трассе в Свердловской области, сообщает региональное управление... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T09:29:00+03:00
2025-04-10T10:08:00+03:00
происшествия
свердловская область
алапаевск
toyota corolla
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Семь человек, включая двух детей, пострадали в результате столкновения двух легковушек на трассе в Свердловской области, сообщает региональное управление Госавтоинспекции. По данным ведомства, утром в четверг на 79-м километре трассы Нижняя Салда — Алапаевск водитель Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с Fiat. "В результате аварии, согласно имеющимся сведениям, пострадали семь человек, среди которых двое несовершеннолетних в возрасте 12 и 13 лет, медики оказывают всем необходимую помощь. Четыре взрослых участника происшествия находятся в реанимационном отделении", - говорится в сообщении. Уточняется, что движение транспорта на данном участке дороги временно ограничено, функционирует одна полоса. Проведение доследственной проверки взято на контроль прокуратуры.
https://ria.ru/20250404/dtp-2009267487.html
свердловская область
алапаевск
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происшествия, свердловская область, алапаевск, toyota corolla
Происшествия, Свердловская область, Алапаевск, Toyota Corolla
На Урале две машины столкнулись на трассе, есть пострадавшие

В Свердловской области семь человек пострадали в ДТП с участием двух легковушек

© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/TelegramМесто ДТП на трассе Н. Салда — Алапаевск в Свердловской области
Место ДТП на трассе Н. Салда — Алапаевск в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/Telegram
Место ДТП на трассе Н. Салда — Алапаевск в Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Семь человек, включая двух детей, пострадали в результате столкновения двух легковушек на трассе в Свердловской области, сообщает региональное управление Госавтоинспекции.
По данным ведомства, утром в четверг на 79-м километре трассы Нижняя Салда — Алапаевск водитель Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с Fiat.
"В результате аварии, согласно имеющимся сведениям, пострадали семь человек, среди которых двое несовершеннолетних в возрасте 12 и 13 лет, медики оказывают всем необходимую помощь. Четыре взрослых участника происшествия находятся в реанимационном отделении", - говорится в сообщении.
Уточняется, что движение транспорта на данном участке дороги временно ограничено, функционирует одна полоса. Проведение доследственной проверки взято на контроль прокуратуры.
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ПроисшествияСвердловская областьАлапаевскToyota Corolla
 
 
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