На Урале две машины столкнулись на трассе, есть пострадавшие
В Свердловской области семь человек пострадали в ДТП с участием двух легковушек
© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/TelegramМесто ДТП на трассе Н. Салда — Алапаевск в Свердловской области
Место ДТП на трассе Н. Салда — Алапаевск в Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Семь человек, включая двух детей, пострадали в результате столкновения двух легковушек на трассе в Свердловской области, сообщает региональное управление Госавтоинспекции.
По данным ведомства, утром в четверг на 79-м километре трассы Нижняя Салда — Алапаевск водитель Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с Fiat.
"В результате аварии, согласно имеющимся сведениям, пострадали семь человек, среди которых двое несовершеннолетних в возрасте 12 и 13 лет, медики оказывают всем необходимую помощь. Четыре взрослых участника происшествия находятся в реанимационном отделении", - говорится в сообщении.
Уточняется, что движение транспорта на данном участке дороги временно ограничено, функционирует одна полоса. Проведение доследственной проверки взято на контроль прокуратуры.
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