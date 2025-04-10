https://ria.ru/20250410/drony-2010442458.html
Российский военный рассказал, как уничтожает украинские гексакоптеры
Российский военный рассказал, как уничтожает украинские гексакоптеры - РИА Новости, 10.04.2025
Российский военный рассказал, как уничтожает украинские гексакоптеры
Ас-дроновод с позывным "Тони" из 98-й гвардейской дивизии ВДВ рассказал РИА Новости, что за месяц сбил пять тяжелых гексакоптеров ВСУ "Баба-Яга" над Часовым... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:29:00+03:00
2025-04-10T12:29:00+03:00
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ЛУГАНСК, 10 апр – РИА Новости. Ас-дроновод с позывным "Тони" из 98-й гвардейской дивизии ВДВ рассказал РИА Новости, что за месяц сбил пять тяжелых гексакоптеров ВСУ "Баба-Яга" над Часовым Яром. На кадрах воздушных боев, которые оказались в распоряжении агентства, показана боевая работа расчета "Тони". Он уничтожает три "Бабы Яги". Два коптера повышенной грузоподъемности пытаются уйти от более легких российских дронов-камикадзе, однако оказываются настигнутыми. В одном из эпизодов "Баба-Яга" падает на землю, ее боекомплект мощно взрывается. "На часовяровском направлении противник активно использует агрокоптеры типа "Баба-Яга" для доставки провизии, минирования, боевых сбросов. Мы противодействуем данному виду БПЛА с помощью своих дронов. Это достаточно нетривиальная задача", - рассказал "Тони". В марте он сообщил агентству, что сбил еще два тяжелых гексакоптера ВСУ. Российские военные называют "Бабой-Ягой" одну из переделанных моделей сельскохозяйственных дронов - они, как правило, несут 82-миллиметровые минометные мины и авиационные боеприпасы, а также бомбы весом около 20 килограммов. Кроме того, "Бабу-Ягу" оснащают ретрансляторами, которые помогают противнику управлять небольшими FPV-дронами, благодаря чему дальность полета значительно увеличивается. Поражение "Бабы-Яги" может ослепить украинских операторов FPV-дронов.
https://ria.ru/20250410/spetsoperatsiya-2010372007.html
https://ria.ru/20250309/bespilotniki-2003880289.html
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технологии, вооруженные силы украины
Технологии, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Российский военный рассказал, как уничтожает украинские гексакоптеры
Российский дроновод за месяц сбил пять гексакоптеров ВСУ над Часовым Яром
ЛУГАНСК, 10 апр – РИА Новости. Ас-дроновод с позывным "Тони" из 98-й гвардейской дивизии ВДВ рассказал РИА Новости, что за месяц сбил пять тяжелых гексакоптеров ВСУ "Баба-Яга" над Часовым Яром.
На кадрах воздушных боев, которые оказались в распоряжении агентства, показана боевая работа расчета "Тони". Он уничтожает три "Бабы Яги". Два коптера повышенной грузоподъемности пытаются уйти от более легких российских дронов-камикадзе, однако оказываются настигнутыми. В одном из эпизодов "Баба-Яга" падает на землю, ее боекомплект мощно взрывается.
"На часовяровском направлении противник активно использует агрокоптеры типа "Баба-Яга" для доставки провизии, минирования, боевых сбросов. Мы противодействуем данному виду БПЛА с помощью своих дронов. Это достаточно нетривиальная задача", - рассказал "Тони".
В марте он сообщил агентству, что сбил еще два тяжелых гексакоптера ВСУ
.
Российские военные называют "Бабой-Ягой" одну из переделанных моделей сельскохозяйственных дронов - они, как правило, несут 82-миллиметровые минометные мины и авиационные боеприпасы, а также бомбы весом около 20 килограммов. Кроме того, "Бабу-Ягу" оснащают ретрансляторами, которые помогают противнику управлять небольшими FPV-дронами, благодаря чему дальность полета значительно увеличивается. Поражение "Бабы-Яги" может ослепить украинских операторов FPV-дронов.