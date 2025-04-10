https://ria.ru/20250410/drony-2010442458.html

Российский военный рассказал, как уничтожает украинские гексакоптеры

Российский военный рассказал, как уничтожает украинские гексакоптеры - РИА Новости, 10.04.2025

Российский военный рассказал, как уничтожает украинские гексакоптеры

Ас-дроновод с позывным "Тони" из 98-й гвардейской дивизии ВДВ рассказал РИА Новости, что за месяц сбил пять тяжелых гексакоптеров ВСУ "Баба-Яга" над Часовым... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T12:29:00+03:00

2025-04-10T12:29:00+03:00

2025-04-10T12:29:00+03:00

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ЛУГАНСК, 10 апр – РИА Новости. Ас-дроновод с позывным "Тони" из 98-й гвардейской дивизии ВДВ рассказал РИА Новости, что за месяц сбил пять тяжелых гексакоптеров ВСУ "Баба-Яга" над Часовым Яром. На кадрах воздушных боев, которые оказались в распоряжении агентства, показана боевая работа расчета "Тони". Он уничтожает три "Бабы Яги". Два коптера повышенной грузоподъемности пытаются уйти от более легких российских дронов-камикадзе, однако оказываются настигнутыми. В одном из эпизодов "Баба-Яга" падает на землю, ее боекомплект мощно взрывается. "На часовяровском направлении противник активно использует агрокоптеры типа "Баба-Яга" для доставки провизии, минирования, боевых сбросов. Мы противодействуем данному виду БПЛА с помощью своих дронов. Это достаточно нетривиальная задача", - рассказал "Тони". В марте он сообщил агентству, что сбил еще два тяжелых гексакоптера ВСУ. Российские военные называют "Бабой-Ягой" одну из переделанных моделей сельскохозяйственных дронов - они, как правило, несут 82-миллиметровые минометные мины и авиационные боеприпасы, а также бомбы весом около 20 килограммов. Кроме того, "Бабу-Ягу" оснащают ретрансляторами, которые помогают противнику управлять небольшими FPV-дронами, благодаря чему дальность полета значительно увеличивается. Поражение "Бабы-Яги" может ослепить украинских операторов FPV-дронов.

https://ria.ru/20250410/spetsoperatsiya-2010372007.html

https://ria.ru/20250309/bespilotniki-2003880289.html

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технологии, вооруженные силы украины