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Доллар усилил снижение к евро и иене до 2% - РИА Новости, 10.04.2025
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17:14 10.04.2025 (обновлено: 17:19 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/dollar-2010536586.html
Доллар усилил снижение к евро и иене до 2%
Доллар усилил снижение к евро и иене до 2% - РИА Новости, 10.04.2025
Доллар усилил снижение к евро и иене до 2%
Стоимость доллара ускорила снижение по отношению к евро и иене до 2% в четверг после публикации данных о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T17:14:00+03:00
2025-04-10T17:19:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Стоимость доллара ускорила снижение по отношению к евро и иене до 2% в четверг после публикации данных о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.00 мск курс евро к доллару рос на 1,65% - до 1,1126 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0948 доллара за евро, курс доллара к иене снижался на 1,9% - до 144,78 иены со 147,75 иены за доллара. До выхода статистики евро дорожал до 1,11 доллара, иена - до 145,4 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) на 17.00 мск опускался на 1,47%, до 101,48 пункта. В четверг трейдеры обратили внимание на макростатистику по стране. Годовая инфляция в США по итогам марта замедлилась до 2,4% с 2,8% в феврале, аналитики прогнозировали ее на уровне 2,6%. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,1%. Позднее также будут опубликованы данные о бюджете США. Ожидается, что дефицит бюджета США в марте снизился до 236,6 миллиарда долларов с 307,017 миллиарда месяцем ранее.
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экономика, цены на нефть, сша, в мире
Экономика, Цены на нефть, США, В мире
Доллар усилил снижение к евро и иене до 2%

Стоимость доллара ускорила снижение по отношению к евро и иене до 2% в четверг

© Getty Images / sefa ozelГрафик падения курса доллара
График падения курса доллара - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Getty Images / sefa ozel
График падения курса доллара. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Стоимость доллара ускорила снижение по отношению к евро и иене до 2% в четверг после публикации данных о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.00 мск курс евро к доллару рос на 1,65% - до 1,1126 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0948 доллара за евро, курс доллара к иене снижался на 1,9% - до 144,78 иены со 147,75 иены за доллара. До выхода статистики евро дорожал до 1,11 доллара, иена - до 145,4 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) на 17.00 мск опускался на 1,47%, до 101,48 пункта.
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Позднее также будут опубликованы данные о бюджете США. Ожидается, что дефицит бюджета США в марте снизился до 236,6 миллиарда долларов с 307,017 миллиарда месяцем ранее.
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