https://ria.ru/20250410/dnr-2010564340.html
Первые жители Красногоровки в ДНР получили российские паспорта
Первые жители Красногоровки в ДНР получили российские паспорта - РИА Новости, 10.04.2025
Первые жители Красногоровки в ДНР получили российские паспорта
Первые жители освобожденной Красногоровки в ДНР получили российские паспорта, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T18:34:00+03:00
2025-04-10T18:34:00+03:00
2025-04-10T18:36:00+03:00
красногоровка
донецк
россия
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010564628_0:0:1233:694_1920x0_80_0_0_d6a7e197afedd21b8cb09816c1e1cdd6.jpg
ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Первые жители освобожденной Красногоровки в ДНР получили российские паспорта, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Сегодня жители освобожденной Красногоровки пополнили ряды граждан Российской Федерации. Первые паспорта России получили четыре человека", - написал Кулемзин.Он отметил, что работа по выдаче документов продолжается, на следующей неделе еще 10 жителей освобожденного населенного пункта получат свои новые паспорта. Красногоровка была важным логистическим узлом обороны ВСУ в 20 километрах от Донецка. В сентябре министерство обороны РФ сообщило об освобождении Красногоровки.
https://ria.ru/20250316/kurakhovo-2005352896.html
красногоровка
донецк
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010564628_26:0:1147:841_1920x0_80_0_0_8ee32b28594f5f736a26a363fbeeaece.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красногоровка, донецк, россия, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, общество
Красногоровка, Донецк, Россия, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Общество
Первые жители Красногоровки в ДНР получили российские паспорта
Кулемзин: первые жители освобожденной Красногоровки в ДНР получили паспорта РФ