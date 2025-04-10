https://ria.ru/20250410/dnr-2010564340.html

Первые жители Красногоровки в ДНР получили российские паспорта

Первые жители Красногоровки в ДНР получили российские паспорта - РИА Новости, 10.04.2025

Первые жители Красногоровки в ДНР получили российские паспорта

Первые жители освобожденной Красногоровки в ДНР получили российские паспорта, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T18:34:00+03:00

2025-04-10T18:34:00+03:00

2025-04-10T18:36:00+03:00

красногоровка

донецк

россия

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

общество

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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Первые жители освобожденной Красногоровки в ДНР получили российские паспорта, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Сегодня жители освобожденной Красногоровки пополнили ряды граждан Российской Федерации. Первые паспорта России получили четыре человека", - написал Кулемзин.Он отметил, что работа по выдаче документов продолжается, на следующей неделе еще 10 жителей освобожденного населенного пункта получат свои новые паспорта. Красногоровка была важным логистическим узлом обороны ВСУ в 20 километрах от Донецка. В сентябре министерство обороны РФ сообщило об освобождении Красногоровки.

https://ria.ru/20250316/kurakhovo-2005352896.html

красногоровка

донецк

россия

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2025

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красногоровка, донецк, россия, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, общество