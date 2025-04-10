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Первые жители Красногоровки в ДНР получили российские паспорта - РИА Новости, 10.04.2025
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18:34 10.04.2025 (обновлено: 18:36 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/dnr-2010564340.html
Первые жители Красногоровки в ДНР получили российские паспорта
Первые жители Красногоровки в ДНР получили российские паспорта - РИА Новости, 10.04.2025
Первые жители Красногоровки в ДНР получили российские паспорта
Первые жители освобожденной Красногоровки в ДНР получили российские паспорта, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T18:34:00+03:00
2025-04-10T18:36:00+03:00
красногоровка
донецк
россия
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
общество
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Первые жители освобожденной Красногоровки в ДНР получили российские паспорта, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Сегодня жители освобожденной Красногоровки пополнили ряды граждан Российской Федерации. Первые паспорта России получили четыре человека", - написал Кулемзин.Он отметил, что работа по выдаче документов продолжается, на следующей неделе еще 10 жителей освобожденного населенного пункта получат свои новые паспорта. Красногоровка была важным логистическим узлом обороны ВСУ в 20 километрах от Донецка. В сентябре министерство обороны РФ сообщило об освобождении Красногоровки.
https://ria.ru/20250316/kurakhovo-2005352896.html
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красногоровка, донецк, россия, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, общество
Красногоровка, Донецк, Россия, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Общество
Первые жители Красногоровки в ДНР получили российские паспорта

Кулемзин: первые жители освобожденной Красногоровки в ДНР получили паспорта РФ

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramЖители освобожденной Красногоровки в ДНР, получившие российские паспорта
Жители освобожденной Красногоровки в ДНР, получившие российские паспорта - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Жители освобожденной Красногоровки в ДНР, получившие российские паспорта
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Первые жители освобожденной Красногоровки в ДНР получили российские паспорта, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"Сегодня жители освобожденной Красногоровки пополнили ряды граждан Российской Федерации. Первые паспорта России получили четыре человека", - написал Кулемзин.
Он отметил, что работа по выдаче документов продолжается, на следующей неделе еще 10 жителей освобожденного населенного пункта получат свои новые паспорта.
Красногоровка была важным логистическим узлом обороны ВСУ в 20 километрах от Донецка. В сентябре министерство обороны РФ сообщило об освобождении Красногоровки.
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КрасногоровкаДонецкРоссияАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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