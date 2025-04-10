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ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Востока"
ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 10.04.2025
ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Востока"
Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери противника в зоне действия группировки составили до РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:06:00+03:00
2025-04-10T14:06:00+03:00
2025-04-10T14:08:00+03:00
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безопасность
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери противника в зоне действия группировки составили до 170 военнослужащих и САУ Caesar, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Богатырь, Шевченко и Отрадное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Востока"
Минобороны: ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Востока"