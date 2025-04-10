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Оскорбление Зеленского в адрес Дмитриева вызвало недоумение в Раде - РИА Новости, 10.04.2025
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10:34 10.04.2025 (обновлено: 13:10 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/dmitruk-2010412335.html
Оскорбление Зеленского в адрес Дмитриева вызвало недоумение в Раде
Оскорбление Зеленского в адрес Дмитриева вызвало недоумение в Раде - РИА Новости, 10.04.2025
Оскорбление Зеленского в адрес Дмитриева вызвало недоумение в Раде
Депутат Рады Артем Дмитрук назвал оскорбление Владимира Зеленского в адрес главы РФПИ Кирилла Дмитриева, участвующего в переговорах между Россией и США,... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T10:34:00+03:00
2025-04-10T13:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
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кирилл дмитриев
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Депутат Рады Артем Дмитрук назвал оскорбление Владимира Зеленского в адрес главы РФПИ Кирилла Дмитриева, участвующего в переговорах между Россией и США, истерикой. Об этом он написал в Telegram-канале. Глава киевского режима накануне обозвал представителя Москвы "сепаром, родившимся на Украине". "Высказывание Зеленского в адрес Кирилла Дмитриева — это не просто недопустимый выпад, а очередной акт политической истерии", — говорится в публикации. Депутат добавил, что обозвать “сепаром” уважаемого экономиста и переговорщика, который пользуется авторитетом как внутри России, так и за ее пределами — это проявление не только ненависти, но и чудовищного непонимания сути происходящего. Дмитрук отметил, что Дмитриев — профессионал мирового уровня, действующий строго в интересах своей страны. Он работает на реальное сближение, на диалог и деэскалацию, в то время как Зеленский продолжает разжигать ненависть, прикрываясь дешевыми лозунгами и обвинениями. По мнению депутата, глава киевского режима продолжает вести Украину в пропасть — как в буквальном, так и в переносном смысле. На прошлой неделе Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще несколько встреч, чтобы решить все разногласия.
https://ria.ru/20250410/zelenskiy-2010382901.html
https://ria.ru/20250404/peskov-2009308828.html
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россия, кирилл дмитриев, владимир зеленский, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Кирилл Дмитриев, Владимир Зеленский, Украина, В мире
Оскорбление Зеленского в адрес Дмитриева вызвало недоумение в Раде

Депутат Рады Дмитрук назвал оскорбление Зеленского в адрес Дмитриева истерикой

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Депутат Рады Артем Дмитрук назвал оскорбление Владимира Зеленского в адрес главы РФПИ Кирилла Дмитриева, участвующего в переговорах между Россией и США, истерикой. Об этом он написал в Telegram-канале.

Глава киевского режима накануне обозвал представителя Москвы "сепаром, родившимся на Украине".
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"Высказывание Зеленского в адрес Кирилла Дмитриева — это не просто недопустимый выпад, а очередной акт политической истерии", — говорится в публикации.

Депутат добавил, что обозвать “сепаром” уважаемого экономиста и переговорщика, который пользуется авторитетом как внутри России, так и за ее пределами — это проявление не только ненависти, но и чудовищного непонимания сути происходящего.

Дмитрук отметил, что Дмитриев — профессионал мирового уровня, действующий строго в интересах своей страны. Он работает на реальное сближение, на диалог и деэскалацию, в то время как Зеленский продолжает разжигать ненависть, прикрываясь дешевыми лозунгами и обвинениями.

По мнению депутата, глава киевского режима продолжает вести Украину в пропасть — как в буквальном, так и в переносном смысле.

На прошлой неделе Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще несколько встреч, чтобы решить все разногласия.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКирилл ДмитриевВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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