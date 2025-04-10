https://ria.ru/20250410/dmitruk-2010412335.html

Оскорбление Зеленского в адрес Дмитриева вызвало недоумение в Раде

Оскорбление Зеленского в адрес Дмитриева вызвало недоумение в Раде - РИА Новости, 10.04.2025

Оскорбление Зеленского в адрес Дмитриева вызвало недоумение в Раде

Депутат Рады Артем Дмитрук назвал оскорбление Владимира Зеленского в адрес главы РФПИ Кирилла Дмитриева, участвующего в переговорах между Россией и США,... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T10:34:00+03:00

2025-04-10T10:34:00+03:00

2025-04-10T13:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

кирилл дмитриев

владимир зеленский

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625544_0:106:2905:1740_1920x0_80_0_0_27b1db25be67491a79640c9487244515.jpg

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Депутат Рады Артем Дмитрук назвал оскорбление Владимира Зеленского в адрес главы РФПИ Кирилла Дмитриева, участвующего в переговорах между Россией и США, истерикой. Об этом он написал в Telegram-канале. Глава киевского режима накануне обозвал представителя Москвы "сепаром, родившимся на Украине". "Высказывание Зеленского в адрес Кирилла Дмитриева — это не просто недопустимый выпад, а очередной акт политической истерии", — говорится в публикации. Депутат добавил, что обозвать “сепаром” уважаемого экономиста и переговорщика, который пользуется авторитетом как внутри России, так и за ее пределами — это проявление не только ненависти, но и чудовищного непонимания сути происходящего. Дмитрук отметил, что Дмитриев — профессионал мирового уровня, действующий строго в интересах своей страны. Он работает на реальное сближение, на диалог и деэскалацию, в то время как Зеленский продолжает разжигать ненависть, прикрываясь дешевыми лозунгами и обвинениями. По мнению депутата, глава киевского режима продолжает вести Украину в пропасть — как в буквальном, так и в переносном смысле. На прошлой неделе Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще несколько встреч, чтобы решить все разногласия.

https://ria.ru/20250410/zelenskiy-2010382901.html

https://ria.ru/20250404/peskov-2009308828.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, кирилл дмитриев, владимир зеленский, украина, в мире