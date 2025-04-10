Оскорбление Зеленского в адрес Дмитриева вызвало недоумение в Раде
Депутат Рады Дмитрук назвал оскорбление Зеленского в адрес Дмитриева истерикой
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Депутат Рады Артем Дмитрук назвал оскорбление Владимира Зеленского в адрес главы РФПИ Кирилла Дмитриева, участвующего в переговорах между Россией и США, истерикой. Об этом он написал в Telegram-канале.
Глава киевского режима накануне обозвал представителя Москвы "сепаром, родившимся на Украине".
Глава киевского режима накануне обозвал представителя Москвы "сепаром, родившимся на Украине".
"Высказывание Зеленского в адрес Кирилла Дмитриева — это не просто недопустимый выпад, а очередной акт политической истерии", — говорится в публикации.
Депутат добавил, что обозвать “сепаром” уважаемого экономиста и переговорщика, который пользуется авторитетом как внутри России, так и за ее пределами — это проявление не только ненависти, но и чудовищного непонимания сути происходящего.
Дмитрук отметил, что Дмитриев — профессионал мирового уровня, действующий строго в интересах своей страны. Он работает на реальное сближение, на диалог и деэскалацию, в то время как Зеленский продолжает разжигать ненависть, прикрываясь дешевыми лозунгами и обвинениями.
По мнению депутата, глава киевского режима продолжает вести Украину в пропасть — как в буквальном, так и в переносном смысле.
На прошлой неделе Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще несколько встреч, чтобы решить все разногласия.
Депутат добавил, что обозвать “сепаром” уважаемого экономиста и переговорщика, который пользуется авторитетом как внутри России, так и за ее пределами — это проявление не только ненависти, но и чудовищного непонимания сути происходящего.
Дмитрук отметил, что Дмитриев — профессионал мирового уровня, действующий строго в интересах своей страны. Он работает на реальное сближение, на диалог и деэскалацию, в то время как Зеленский продолжает разжигать ненависть, прикрываясь дешевыми лозунгами и обвинениями.
По мнению депутата, глава киевского режима продолжает вести Украину в пропасть — как в буквальном, так и в переносном смысле.
На прошлой неделе Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще несколько встреч, чтобы решить все разногласия.
Контакты Дмитриева в Вашингтоне очень важны, заявил Песков
4 апреля, 13:13