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Представитель ван Дамма опроверг обвинения в торговле детьми против актера

Представитель ван Дамма опроверг обвинения в торговле детьми против актера - РИА Новости, 10.04.2025

Представитель ван Дамма опроверг обвинения в торговле детьми против актера

Обвинения в адрес актера Жан-Клода ван Дамма в использовании сексуальных услуг несовершеннолетних, предоставленных ему преступной сетью по торговле людьми в... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T12:24:00+03:00

2025-04-10T12:24:00+03:00

2025-04-10T12:50:00+03:00

в мире

румыния

канны

жан-клод ван дамм (ван варенберг)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Обвинения в адрес актера Жан-Клода ван Дамма в использовании сексуальных услуг несовершеннолетних, предоставленных ему преступной сетью по торговле людьми в Румынии, абсурдны и необоснованны, ван Дамм не совершал подобных действий, заявил представитель актера Патрик Гоавек. Ранее телеканал Pro TV сообщил, что ван Дамм обвиняется в Румынии в том, что он якобы воспользовался услугами преступной сети, торговавшей людьми, в том числе несовершеннолетними. Актеру вменяют пользование сексуальными услугами пяти румынских девочек. Как сообщалось, заявление, подтверждающее эти обвинения, поступило от одной из молодых женщин, которая якобы участвовала в мероприятиях, где девушек, по ее словам, предлагали ван Дамму. Согласно показаниям, эти инциденты имели место в Каннах, а обвинения связаны с использованием услуг лиц, заведомо подвергавшихся эксплуатации. "Нам стало известно о статьях, сообщающих о предполагаемом инциденте в Каннах с участием Жан-Клода ван Дамма. Указанные факты нелепы и надуманны... Ван Дамм не желает комментировать или подогревать эти слухи, которые столь же абсурдны, сколь и необоснованны", - приводит текст заявления Гоавека журнал People. Издание отмечает, что оригинал заявления был написан на французском.

румыния

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в мире, румыния, канны, жан-клод ван дамм (ван варенберг)