Рейтинг@Mail.ru
Представитель ван Дамма опроверг обвинения в торговле детьми против актера - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 10.04.2025 (обновлено: 12:50 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/deti-2010442281.html
Представитель ван Дамма опроверг обвинения в торговле детьми против актера
Представитель ван Дамма опроверг обвинения в торговле детьми против актера - РИА Новости, 10.04.2025
Представитель ван Дамма опроверг обвинения в торговле детьми против актера
Обвинения в адрес актера Жан-Клода ван Дамма в использовании сексуальных услуг несовершеннолетних, предоставленных ему преступной сетью по торговле людьми в... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:24:00+03:00
2025-04-10T12:50:00+03:00
в мире
румыния
канны
жан-клод ван дамм (ван варенберг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008959141_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_f98be3b224544a1c78f4271edf909a94.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Обвинения в адрес актера Жан-Клода ван Дамма в использовании сексуальных услуг несовершеннолетних, предоставленных ему преступной сетью по торговле людьми в Румынии, абсурдны и необоснованны, ван Дамм не совершал подобных действий, заявил представитель актера Патрик Гоавек. Ранее телеканал Pro TV сообщил, что ван Дамм обвиняется в Румынии в том, что он якобы воспользовался услугами преступной сети, торговавшей людьми, в том числе несовершеннолетними. Актеру вменяют пользование сексуальными услугами пяти румынских девочек. Как сообщалось, заявление, подтверждающее эти обвинения, поступило от одной из молодых женщин, которая якобы участвовала в мероприятиях, где девушек, по ее словам, предлагали ван Дамму. Согласно показаниям, эти инциденты имели место в Каннах, а обвинения связаны с использованием услуг лиц, заведомо подвергавшихся эксплуатации. "Нам стало известно о статьях, сообщающих о предполагаемом инциденте в Каннах с участием Жан-Клода ван Дамма. Указанные факты нелепы и надуманны... Ван Дамм не желает комментировать или подогревать эти слухи, которые столь же абсурдны, сколь и необоснованны", - приводит текст заявления Гоавека журнал People. Издание отмечает, что оригинал заявления был написан на французском.
румыния
канны
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008959141_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_ceb7a653bf5ba1e034f5bd2d5ba95291.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, канны, жан-клод ван дамм (ван варенберг)
В мире, Румыния, Канны, Жан-Клод Ван Дамм (Ван Варенберг)
Представитель ван Дамма опроверг обвинения в торговле детьми против актера

Гоавек опроверг обвинения против ван Дамма по делу о торговле детьми

© Getty Images / South China Morning Post/Felix WongЖан-Клод ван Дамм
Жан-Клод ван Дамм - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Getty Images / South China Morning Post/Felix Wong
Жан-Клод ван Дамм. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Обвинения в адрес актера Жан-Клода ван Дамма в использовании сексуальных услуг несовершеннолетних, предоставленных ему преступной сетью по торговле людьми в Румынии, абсурдны и необоснованны, ван Дамм не совершал подобных действий, заявил представитель актера Патрик Гоавек.
Ранее телеканал Pro TV сообщил, что ван Дамм обвиняется в Румынии в том, что он якобы воспользовался услугами преступной сети, торговавшей людьми, в том числе несовершеннолетними. Актеру вменяют пользование сексуальными услугами пяти румынских девочек. Как сообщалось, заявление, подтверждающее эти обвинения, поступило от одной из молодых женщин, которая якобы участвовала в мероприятиях, где девушек, по ее словам, предлагали ван Дамму. Согласно показаниям, эти инциденты имели место в Каннах, а обвинения связаны с использованием услуг лиц, заведомо подвергавшихся эксплуатации.
"Нам стало известно о статьях, сообщающих о предполагаемом инциденте в Каннах с участием Жан-Клода ван Дамма. Указанные факты нелепы и надуманны... Ван Дамм не желает комментировать или подогревать эти слухи, которые столь же абсурдны, сколь и необоснованны", - приводит текст заявления Гоавека журнал People.
Издание отмечает, что оригинал заявления был написан на французском.
 
В миреРумынияКанныЖан-Клод Ван Дамм (Ван Варенберг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала