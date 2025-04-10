https://ria.ru/20250410/detali-2010543215.html

Каллас раскрыла детали обсуждения возможной военной миссии на Украине

Каллас раскрыла детали обсуждения возможной военной миссии на Украине - РИА Новости, 10.04.2025

Каллас раскрыла детали обсуждения возможной военной миссии на Украине

Страны "коалиции желающих" по оказанию помощи Киеву обсуждают формат возможной миссии на Украине после достижения мира, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T17:34:00+03:00

2025-04-10T17:34:00+03:00

2025-04-10T17:49:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Страны "коалиции желающих" по оказанию помощи Киеву обсуждают формат возможной миссии на Украине после достижения мира, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас перед встречей министров обороны стран "коалиции" в штаб-квартире НАТО под председательством Великобритании и Франции. "Мы ведем дискуссии. Некоторые государства готовы участвовать, некоторые - нет. И эти дискуссии все еще продолжаются. Если будет мир, то какие силы или какие гарантии нам действительно нужны? Обсуждается вопрос о том, будет ли это миссия по наблюдению, миссия по сдерживанию, миссия по поддержанию мира, миссия по укреплению или миссия по обороне. Есть разные варианты. И, конечно, разные страны по-разному относятся к этому вопросу", - сказала Каллас. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, и несет риск прямого боестолкновения.

https://ria.ru/20250407/frantsiya-2009832106.html

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в мире, украина, россия, франция, кайя каллас, эммануэль макрон, мария захарова, нато