Рейтинг@Mail.ru
Каллас раскрыла детали обсуждения возможной военной миссии на Украине - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 10.04.2025 (обновлено: 17:49 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/detali-2010543215.html
Каллас раскрыла детали обсуждения возможной военной миссии на Украине
Каллас раскрыла детали обсуждения возможной военной миссии на Украине - РИА Новости, 10.04.2025
Каллас раскрыла детали обсуждения возможной военной миссии на Украине
Страны "коалиции желающих" по оказанию помощи Киеву обсуждают формат возможной миссии на Украине после достижения мира, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T17:34:00+03:00
2025-04-10T17:49:00+03:00
в мире
украина
россия
франция
кайя каллас
эммануэль макрон
мария захарова
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227978_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_2ad59f3eccfdf63c7b94a4cc5719ebdc.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Страны "коалиции желающих" по оказанию помощи Киеву обсуждают формат возможной миссии на Украине после достижения мира, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас перед встречей министров обороны стран "коалиции" в штаб-квартире НАТО под председательством Великобритании и Франции. "Мы ведем дискуссии. Некоторые государства готовы участвовать, некоторые - нет. И эти дискуссии все еще продолжаются. Если будет мир, то какие силы или какие гарантии нам действительно нужны? Обсуждается вопрос о том, будет ли это миссия по наблюдению, миссия по сдерживанию, миссия по поддержанию мира, миссия по укреплению или миссия по обороне. Есть разные варианты. И, конечно, разные страны по-разному относятся к этому вопросу", - сказала Каллас. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, и несет риск прямого боестолкновения.
https://ria.ru/20250407/frantsiya-2009832106.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227978_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_fa65b56af8fdd9a9c3acc89337796df6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, франция, кайя каллас, эммануэль макрон, мария захарова, нато
В мире, Украина, Россия, Франция, Кайя Каллас, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, НАТО
Каллас раскрыла детали обсуждения возможной военной миссии на Украине

Каллас: страны коалиции желающих обсуждают формат возможной миссии на Украине

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Страны "коалиции желающих" по оказанию помощи Киеву обсуждают формат возможной миссии на Украине после достижения мира, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас перед встречей министров обороны стран "коалиции" в штаб-квартире НАТО под председательством Великобритании и Франции.
"Мы ведем дискуссии. Некоторые государства готовы участвовать, некоторые - нет. И эти дискуссии все еще продолжаются. Если будет мир, то какие силы или какие гарантии нам действительно нужны? Обсуждается вопрос о том, будет ли это миссия по наблюдению, миссия по сдерживанию, миссия по поддержанию мира, миссия по укреплению или миссия по обороне. Есть разные варианты. И, конечно, разные страны по-разному относятся к этому вопросу", - сказала Каллас.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, и несет риск прямого боестолкновения.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения военной базы НАТО в городе Тапа, Эстония - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
"Обширная мобилизация": во Франции высказались об отправке войск на Украину
7 апреля, 16:22
 
В миреУкраинаРоссияФранцияКайя КалласЭммануэль МакронМария ЗахароваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала