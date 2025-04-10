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Россиянам объяснили, где хранить деньги в 2025 году, чтобы не прогадать
Россиянам объяснили, где хранить деньги в 2025 году, чтобы не прогадать - РИА Новости, 10.04.2025
Россиянам объяснили, где хранить деньги в 2025 году, чтобы не прогадать
Выгоднее всего сейчас хранить средства в диверсифицированном инвестиционном портфеле с упором на ОФЗ, корпоративные облигации надежных эмитентов и депозиты,... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T03:15:00+03:00
2025-04-10T03:15:00+03:00
2025-04-10T11:33:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Выгоднее всего сейчас хранить средства в диверсифицированном инвестиционном портфеле с упором на ОФЗ, корпоративные облигации надежных эмитентов и депозиты, рассказала агентству “Прайм” аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева.По ее словам, депозиты остаются самым надежным и простым способом сберечь деньги от инфляции.“Это удобно, прозрачно и не требует глубоких финансовых знаний. Более того, деньги на счетах в банках застрахованы. Это значит, что если у банка отзовут лицензию или у него будут финансовые проблемы, средства не пропадут”, — пояснила аналитик.Среди облигаций следует отдельно выделить государственные (ОФЗ) — по сути, вы даете государству деньги в долг и оно возвращает их с процентами. Это надежные низкорисковые инструменты, по доходности не уступающие депозитам. Корпоративные облигации более доходны (выше ключевой ставки), но и риск по ним выше, поэтому лучше предпочесть бумаги первого эшелона.Профессионалам следует присмотреться к фондам, золоту, валюте и недвижимости. Рынок акций сегодня нестабилен, и для работы с ним нужно хорошо разбираться, заключила Замалеева.
https://ria.ru/20250409/pensiya-2010129623.html
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общество, гаянэ замалеева, банки.ру, деньги, вклады, инвестиции, россия
Общество, Гаянэ Замалеева, Банки.ру, Деньги, Вклады, Инвестиции, Россия
Россиянам объяснили, где хранить деньги в 2025 году, чтобы не прогадать
Аналитик Замалеева: хранить деньги нужно в диверсифицированном инвестпортфеле