В районе Крымского моста нашли мертвых дельфинов
В районе Крымского моста обнаружили мертвых дельфинов, птиц и выбросы мазута
Крымский мост. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 10 апр – РИА Новости. Четыре мёртвых дельфина, птицы и старые выбросы мазута обнаружены в районе Крымского моста, рассказал РИА Новости организатор штаба "Дельфины" Александр Кирпа.
"За последние два дня был обследован участок от Крымского моста в сторону Тамани. Именно там нашли мертвых азовку, трёх афалин, а также штук 4-5 мумий птиц полностью в мазуте - это то, что я видел", - сказал Кирпа.
По его словам, для сезонных выбросов характерны выбросы небольших особей, однако найденные дельфины достигают трёх метров.
Кроме того, в районе Крымского моста обнаружен участок со старыми локальными фрагментами мазута - от полуметра до 2,5 метров.
Кирпа поставил в известность администрацию Темрюкского района и спасателей, которые теперь помогают волонтёрам в уборке.
"Ситуация не такая критическая, мы ее за три дня уберём. Мы показываем реальную ситуацию, у нас большая нехватка людей, призываем волонтёров, чтобы помогали. Мазута ещё очень много. В основном у нас по Керченскому проливу под песком - залежи от 20 сантиметров до метра. И это все руками копаем, техника туда на добирается", - добавил собеседник агентства.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
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