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Российская делегация после переговоров с США осталась в генконсульстве - РИА Новости, 10.04.2025
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16:48 10.04.2025 (обновлено: 16:54 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/delegatsiya-2010527943.html
Российская делегация после переговоров с США осталась в генконсульстве
Российская делегация после переговоров с США осталась в генконсульстве - РИА Новости, 10.04.2025
Российская делегация после переговоров с США осталась в генконсульстве
Российская делегация после переговоров с американскими дипломатами в Стамбуле осталась в генконсульстве для подготовки итогового документа, рассказал РИА... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T16:48:00+03:00
2025-04-10T16:54:00+03:00
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стамбул
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СТАМБУЛ, 10 апр - РИА Новости. Российская делегация после переговоров с американскими дипломатами в Стамбуле осталась в генконсульстве для подготовки итогового документа, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров."Российская делегация после переговоров с США осталась в генконсульстве для подготовки итогового документа", - сказал собеседник агентства.
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сша, стамбул, в мире, россия, турция
США, Стамбул, В мире, Россия, Турция
Российская делегация после переговоров с США осталась в генконсульстве

Делегация РФ в Стамбуле осталась в генконсульстве для подготовки документа

© РИА Новости / Максим Дурнев | Перейти в медиабанкЗдание российского генконсульства в Стамбуле
Здание российского генконсульства в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Максим Дурнев
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Здание российского генконсульства в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 10 апр - РИА Новости. Российская делегация после переговоров с американскими дипломатами в Стамбуле осталась в генконсульстве для подготовки итогового документа, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.
"Российская делегация после переговоров с США осталась в генконсульстве для подготовки итогового документа", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль российской делегации заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле перед начало переговоров с делегацией США - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Источник: заявлений для прессы после переговоров России и США не будет
Вчера, 14:29
 
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