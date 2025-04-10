https://ria.ru/20250410/delegatsiya-2010527943.html

Российская делегация после переговоров с США осталась в генконсульстве

Российская делегация после переговоров с США осталась в генконсульстве - РИА Новости, 10.04.2025

Российская делегация после переговоров с США осталась в генконсульстве

Российская делегация после переговоров с американскими дипломатами в Стамбуле осталась в генконсульстве для подготовки итогового документа, рассказал РИА... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T16:48:00+03:00

2025-04-10T16:48:00+03:00

2025-04-10T16:54:00+03:00

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СТАМБУЛ, 10 апр - РИА Новости. Российская делегация после переговоров с американскими дипломатами в Стамбуле осталась в генконсульстве для подготовки итогового документа, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров."Российская делегация после переговоров с США осталась в генконсульстве для подготовки итогового документа", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250410/peregovory-2010485967.html

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сша, стамбул, в мире, россия, турция