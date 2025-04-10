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США не участвуют в русофобских инициативах в ООН, заявил постпред России - РИА Новости, 10.04.2025
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10:58 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/delegatsija-2010418697.html
США не участвуют в русофобских инициативах в ООН, заявил постпред России
США не участвуют в русофобских инициативах в ООН, заявил постпред России - РИА Новости, 10.04.2025
США не участвуют в русофобских инициативах в ООН, заявил постпред России
Делегация Соединенных Штатов при ООН в Женеве больше не присоединяется к русофобским инициативам в структурах, входящих в систему организации, сообщил... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T10:58:00+03:00
2025-04-10T10:58:00+03:00
в мире
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россия
геннадий гатилов
оон
международная организация труда
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Делегация Соединенных Штатов при ООН в Женеве больше не присоединяется к русофобским инициативам в структурах, входящих в систему организации, сообщил представитель России при организации в Женеве Геннадий Гатилов. "Если говорить о Соединенных Штатах и делегации американской здесь, в Женеве, можно сказать, что есть определенные сдвиги в плане того, что делегация США перестала присоединяться к русофобским решениям, проектам решений, которые выдвигаются в различных организациях системы ООН", - сказал Гатилов в эфире канала "Россия 24". В качестве примера он упомянул Международную организацию труда, в рамках которой с 2022 года принимаются антироссийские решения в связи с ситуацией на Украине, и раньше эти решения находили поддержку США, но в последний раз американская сторона воздержалась при голосовании.
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в мире, женева (город), сша, россия, геннадий гатилов, оон, международная организация труда
В мире, Женева (город), США, Россия, Геннадий Гатилов, ООН, Международная организация труда
США не участвуют в русофобских инициативах в ООН, заявил постпред России

Гатилов: делегация США в Женеве не присоединяется к русофобским инициативам

© AP Photo / Seth WenigЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Делегация Соединенных Штатов при ООН в Женеве больше не присоединяется к русофобским инициативам в структурах, входящих в систему организации, сообщил представитель России при организации в Женеве Геннадий Гатилов.
"Если говорить о Соединенных Штатах и делегации американской здесь, в Женеве, можно сказать, что есть определенные сдвиги в плане того, что делегация США перестала присоединяться к русофобским решениям, проектам решений, которые выдвигаются в различных организациях системы ООН", - сказал Гатилов в эфире канала "Россия 24".
В качестве примера он упомянул Международную организацию труда, в рамках которой с 2022 года принимаются антироссийские решения в связи с ситуацией на Украине, и раньше эти решения находили поддержку США, но в последний раз американская сторона воздержалась при голосовании.
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В миреЖенева (город)СШАРоссияГеннадий ГатиловООНМеждународная организация труда
 
 
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