https://ria.ru/20250410/delegatsija-2010418697.html
США не участвуют в русофобских инициативах в ООН, заявил постпред России
США не участвуют в русофобских инициативах в ООН, заявил постпред России - РИА Новости, 10.04.2025
США не участвуют в русофобских инициативах в ООН, заявил постпред России
Делегация Соединенных Штатов при ООН в Женеве больше не присоединяется к русофобским инициативам в структурах, входящих в систему организации, сообщил... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T10:58:00+03:00
2025-04-10T10:58:00+03:00
2025-04-10T10:58:00+03:00
в мире
женева (город)
сша
россия
геннадий гатилов
оон
международная организация труда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000718770_0:0:2905:1634_1920x0_80_0_0_51230acafd1e6cf77d73b48f45c80422.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Делегация Соединенных Штатов при ООН в Женеве больше не присоединяется к русофобским инициативам в структурах, входящих в систему организации, сообщил представитель России при организации в Женеве Геннадий Гатилов. "Если говорить о Соединенных Штатах и делегации американской здесь, в Женеве, можно сказать, что есть определенные сдвиги в плане того, что делегация США перестала присоединяться к русофобским решениям, проектам решений, которые выдвигаются в различных организациях системы ООН", - сказал Гатилов в эфире канала "Россия 24". В качестве примера он упомянул Международную организацию труда, в рамках которой с 2022 года принимаются антироссийские решения в связи с ситуацией на Украине, и раньше эти решения находили поддержку США, но в последний раз американская сторона воздержалась при голосовании.
https://ria.ru/20250327/oon-2007823731.html
женева (город)
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000718770_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1811f0640eefc5dab60c063effa30d03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, женева (город), сша, россия, геннадий гатилов, оон, международная организация труда
В мире, Женева (город), США, Россия, Геннадий Гатилов, ООН, Международная организация труда
США не участвуют в русофобских инициативах в ООН, заявил постпред России
Гатилов: делегация США в Женеве не присоединяется к русофобским инициативам