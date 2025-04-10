https://ria.ru/20250410/delegatsija-2010418697.html

США не участвуют в русофобских инициативах в ООН, заявил постпред России

США не участвуют в русофобских инициативах в ООН, заявил постпред России - РИА Новости, 10.04.2025

США не участвуют в русофобских инициативах в ООН, заявил постпред России

Делегация Соединенных Штатов при ООН в Женеве больше не присоединяется к русофобским инициативам в структурах, входящих в систему организации, сообщил... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T10:58:00+03:00

2025-04-10T10:58:00+03:00

2025-04-10T10:58:00+03:00

в мире

женева (город)

сша

россия

геннадий гатилов

оон

международная организация труда

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000718770_0:0:2905:1634_1920x0_80_0_0_51230acafd1e6cf77d73b48f45c80422.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Делегация Соединенных Штатов при ООН в Женеве больше не присоединяется к русофобским инициативам в структурах, входящих в систему организации, сообщил представитель России при организации в Женеве Геннадий Гатилов. "Если говорить о Соединенных Штатах и делегации американской здесь, в Женеве, можно сказать, что есть определенные сдвиги в плане того, что делегация США перестала присоединяться к русофобским решениям, проектам решений, которые выдвигаются в различных организациях системы ООН", - сказал Гатилов в эфире канала "Россия 24". В качестве примера он упомянул Международную организацию труда, в рамках которой с 2022 года принимаются антироссийские решения в связи с ситуацией на Украине, и раньше эти решения находили поддержку США, но в последний раз американская сторона воздержалась при голосовании.

https://ria.ru/20250327/oon-2007823731.html

женева (город)

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, женева (город), сша, россия, геннадий гатилов, оон, международная организация труда