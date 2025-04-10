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СМИ раскрыли дату избрания Мерца на пост канцлера ФРГ

СМИ раскрыли дату избрания Мерца на пост канцлера ФРГ - РИА Новости, 10.04.2025

СМИ раскрыли дату избрания Мерца на пост канцлера ФРГ

Избрание лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца на пост канцлера Германии состоится, предположительно, 6 мая, сообщает новостное... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T16:19:00+03:00

2025-04-10T16:19:00+03:00

2025-04-10T16:19:00+03:00

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маркус зедер

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БЕРЛИН, 10 апр - РИА Новости. Избрание лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца на пост канцлера Германии состоится, предположительно, 6 мая, сообщает новостное агентство DPA со ссылкой на председателя Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера. "По словам главы ХСС Маркуса Зёдера, избрание Фридриха Мерца на пост следующего федерального канцлера может состояться 6 мая", - пишет агентство со ссылкой на участников закрытого заседания партии. Избранию будет предшествовать подписание коалиционного договора между блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) 5 мая. Лишь после избрания уже будут оглашены имена представителей нового кабмина. В среду блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократам (СДПГ) удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства Германии. Ранее Мерц выражал намерение сформировать новое правительство к Пасхе, которую в 2025 году в стране будут отмечать 20 апреля.

https://ria.ru/20250409/germaniya-2010325173.html

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в мире, германия, бавария, фридрих мерц, маркус зедер, хдс/хсс