Дарчиев раскрыл подробности переговоров России и США в Стамбуле
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкТабличка на здании Генерального консульства России в Стамбуле
Табличка на здании Генерального консульства России в Стамбуле
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 10 апр — РИА Новости. Посол России в США Александр Дарчиев раскрыл подробности переговоров представителей Москвы и Вашингтона в Стамбуле.
Основные заявления — в материале РИА Новости:
- очередной раунд переговоров по нормализации работы диппредставительств России и США прошел в позитивной атмосфере и позволил продвинуться в решении этой задачи;
- стороны обменялись нотами, фиксирующими договоренность о взаимных гарантиях беспрепятственного банковского и финансового обслуживания дипмиссий, включая взносы России в ООН и другие международные организации:
«
"Условлено о дальнейших мерах по облегчению режима передвижения дипломатов в стране пребывания, а также их визовому оформлению".
- главы делегаций признали наличие серьезных раздражителей, доставшихся от предыдущей администрации США, и выступили за их устранение для восстановления двусторонних связей;
- Россия отметила приоритетность скорейшего возвращения дипломатической недвижимости, конфискованной американскими властями, стороны обозначили готовность работать над соответствующей дорожной картой:
«
"Расширению деловых связей, контактов между обществами и людьми способствовало бы возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Вашингтоном".
- Россия и США проработают инициативы для выхода на новые договоренности к ближайшему раунду консультаций, сроки их проведения уточняются.
Переговоры делегаций двух стран проходили в российском генконсульстве в Стамбуле. Консультации длились практически шесть часов с перерывом на обед. Москву представлял посол в США Александр Дарчиев, Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Остальные участники — сотрудники внешнеполитических ведомств.
Возобновление диалога
Восстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.
Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.
На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.
Пугать Путина бесполезно: Трампу не стоит даже пытаться
5 апреля, 08:00