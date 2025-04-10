https://ria.ru/20250410/darchiev-2010556585.html

Дарчиев раскрыл подробности переговоров России и США в Стамбуле

Дарчиев раскрыл подробности переговоров России и США в Стамбуле - РИА Новости, 10.04.2025

Дарчиев раскрыл подробности переговоров России и США в Стамбуле

Посол России в США Александр Дарчиев раскрыл подробности переговоров представителей Москвы и Вашингтона в Стамбуле. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T18:10:00+03:00

2025-04-10T18:10:00+03:00

2025-04-10T18:30:00+03:00

политика

сша

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александр дарчиев

владимир путин

дональд трамп

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СТАМБУЛ, 10 апр — РИА Новости. Посол России в США Александр Дарчиев раскрыл подробности переговоров представителей Москвы и Вашингтона в Стамбуле.Основные заявления — в материале РИА Новости:"Условлено о дальнейших мерах по облегчению режима передвижения дипломатов в стране пребывания, а также их визовому оформлению"."Расширению деловых связей, контактов между обществами и людьми способствовало бы возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Вашингтоном".Переговоры делегаций двух стран проходили в российском генконсульстве в Стамбуле. Консультации длились практически шесть часов с перерывом на обед. Москву представлял посол в США Александр Дарчиев, Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Остальные участники — сотрудники внешнеполитических ведомств.Возобновление диалогаВосстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.

https://ria.ru/20250409/poljanskij-2010159363.html

https://ria.ru/20250405/tramp-2009426208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, сша, россия, александр дарчиев, владимир путин, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций