https://ria.ru/20250410/darchiev-2010554529.html
Россия и США проработали предложения к следующей встрече, заявил Дарчиев
Россия и США проработали предложения к следующей встрече, заявил Дарчиев - РИА Новости, 10.04.2025
Россия и США проработали предложения к следующей встрече, заявил Дарчиев
По итогам переговоров в Стамбуле делегации РФ и США проработают инициативы к следующей встрече, сроки которой уточняются, заявил журналистам посол в США, глава... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T18:04:00+03:00
2025-04-10T18:04:00+03:00
2025-04-10T18:41:00+03:00
россия
сша
стамбул
в мире
александр дарчиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985552392_0:27:320:207_1920x0_80_0_0_a895e3508ab58e86010f56d56cbd6fad.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. По итогам переговоров в Стамбуле делегации РФ и США проработают инициативы к следующей встрече, сроки которой уточняются, заявил журналистам посол в США, глава российской делегации на переговорах с американскими дипломатами в Стамбуле Александр Дарчиев."По итогам состоявшейся дискуссии будут проработаны выдвинутые сторонами инициативы с целью выхода на новые договоренности к ближайшему раунду консультаций, сроки которых сейчас уточняются", - сказал Дарчиев журналистам.
https://ria.ru/20250410/peregovory-2010557028.html
россия
сша
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985552392_0:0:320:240_1920x0_80_0_0_8595d9e82f9f838df9aa50e975fe7a29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, стамбул, в мире, александр дарчиев
Россия, США, Стамбул, В мире, Александр Дарчиев
Россия и США проработали предложения к следующей встрече, заявил Дарчиев
Дарчиев: Россия и США в Стамбуле проработали инициативы к следующей встрече