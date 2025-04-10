https://ria.ru/20250410/darchiev-2010554529.html

Россия и США проработали предложения к следующей встрече, заявил Дарчиев

Россия и США проработали предложения к следующей встрече, заявил Дарчиев - РИА Новости, 10.04.2025

Россия и США проработали предложения к следующей встрече, заявил Дарчиев

По итогам переговоров в Стамбуле делегации РФ и США проработают инициативы к следующей встрече, сроки которой уточняются, заявил журналистам посол в США, глава... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T18:04:00+03:00

2025-04-10T18:04:00+03:00

2025-04-10T18:41:00+03:00

россия

сша

стамбул

в мире

александр дарчиев

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. По итогам переговоров в Стамбуле делегации РФ и США проработают инициативы к следующей встрече, сроки которой уточняются, заявил журналистам посол в США, глава российской делегации на переговорах с американскими дипломатами в Стамбуле Александр Дарчиев."По итогам состоявшейся дискуссии будут проработаны выдвинутые сторонами инициативы с целью выхода на новые договоренности к ближайшему раунду консультаций, сроки которых сейчас уточняются", - сказал Дарчиев журналистам.

https://ria.ru/20250410/peregovory-2010557028.html

россия

сша

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россия, сша, стамбул, в мире, александр дарчиев