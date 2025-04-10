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Россия и США проработали предложения к следующей встрече, заявил Дарчиев - РИА Новости, 10.04.2025
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18:04 10.04.2025 (обновлено: 18:41 10.04.2025) дополняется ...
https://ria.ru/20250410/darchiev-2010554529.html
Россия и США проработали предложения к следующей встрече, заявил Дарчиев
Россия и США проработали предложения к следующей встрече, заявил Дарчиев - РИА Новости, 10.04.2025
Россия и США проработали предложения к следующей встрече, заявил Дарчиев
По итогам переговоров в Стамбуле делегации РФ и США проработают инициативы к следующей встрече, сроки которой уточняются, заявил журналистам посол в США, глава... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T18:04:00+03:00
2025-04-10T18:41:00+03:00
россия
сша
стамбул
в мире
александр дарчиев
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. По итогам переговоров в Стамбуле делегации РФ и США проработают инициативы к следующей встрече, сроки которой уточняются, заявил журналистам посол в США, глава российской делегации на переговорах с американскими дипломатами в Стамбуле Александр Дарчиев."По итогам состоявшейся дискуссии будут проработаны выдвинутые сторонами инициативы с целью выхода на новые договоренности к ближайшему раунду консультаций, сроки которых сейчас уточняются", - сказал Дарчиев журналистам.
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россия, сша, стамбул, в мире, александр дарчиев
Россия, США, Стамбул, В мире, Александр Дарчиев
Россия и США проработали предложения к следующей встрече, заявил Дарчиев

Дарчиев: Россия и США в Стамбуле проработали инициативы к следующей встрече

© Фото : МИД РоссииАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. По итогам переговоров в Стамбуле делегации РФ и США проработают инициативы к следующей встрече, сроки которой уточняются, заявил журналистам посол в США, глава российской делегации на переговорах с американскими дипломатами в Стамбуле Александр Дарчиев.
"По итогам состоявшейся дискуссии будут проработаны выдвинутые сторонами инициативы с целью выхода на новые договоренности к ближайшему раунду консультаций, сроки которых сейчас уточняются", - сказал Дарчиев журналистам.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Дарчиев раскрыл подробности переговоров России и США в Стамбуле
Вчера, 18:12
 
РоссияСШАСтамбулВ миреАлександр Дарчиев
 
 
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