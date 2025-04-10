https://ria.ru/20250410/danija-2010573657.html

В Минобороны Дании признали отсутствие угрозы военного нападения России

В Минобороны Дании признали отсутствие угрозы военного нападения России - РИА Новости, 10.04.2025

В Минобороны Дании признали отсутствие угрозы военного нападения России

Угрозы военного нападения РФ на Данию в настоящее время нет, говорится в датском отчёте о национальных угрозах. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T19:46:00+03:00

2025-04-10T19:46:00+03:00

2025-04-10T19:46:00+03:00

в мире

россия

дания

москва

владимир путин

такер карлсон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94278/12/942781209_0:224:3888:2411_1920x0_80_0_0_2782a8d665e56ff63c088424fd4b96c1.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Угрозы военного нападения РФ на Данию в настоящее время нет, говорится в датском отчёте о национальных угрозах. "По оценкам службы разведки датского МО... в настоящее время нет угрозы... военного нападения (России - ред.) на Данию", - говорится в отчёте. Тем не менее, авторы документа, несмотря на неоднократные заявления Москвы об отсутствии намерений нападать на страны НАТО, также бездоказательно утверждают, что военная угроза со стороны РФ якобы будет с годами расти. В документе также подчеркивается, что Дания сталкивается с самыми серьёзными рисками и угрозами безопасности со времён Второй мировой войны, среди них - кибератаки, диверсии, изменение климата. "Дания сегодня сталкивается с самой серьёзной и комплексной картиной рисков и угроз со времён Второй мировой войны... Кампании диверсий... имеют и физические, и психические последствия и используются, в том числе, для создания путаницы и разрушения доверия населения к властям... Изменение климата также усиливает риски... Разрушительная кибератака на критически важную инфраструктуру в Дании может повлиять на поддержание социально-значимых функций", - говорится в отчёте. Датский министр общественной безопасности и готовности Торстен Шак Педерсен также признал, что риски военного нападения РФ на страну сейчас невелики. "Здесь и сейчас риски кибератак, диверсии или экстремальных погодных явлений выше, чем... военное нападение", - приводит слова Педерсена датский телеканал TV2. Он добавил, что в настоящее время датские власти находятся в процессе проверки всей территории страны на предмет наличия убежищ. По данным телеканала, министр не смог ответить на вопрос о количестве в Дании убежищ, готовых к использованию в случае необходимости. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250409/germaniya-2010329062.html

https://ria.ru/20250326/nato-2007459974.html

https://ria.ru/20250323/napadenie-2006793247.html

россия

дания

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, дания, москва, владимир путин, такер карлсон, нато