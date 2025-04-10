https://ria.ru/20250410/cnn-2010520018.html

Администрация Трампа ограничила чиновникам доступ к отчетам разведки

Администрация Трампа ограничила чиновникам доступ к отчетам разведки - РИА Новости, 10.04.2025

Администрация Трампа ограничила чиновникам доступ к отчетам разведки

Администрация президента США Дональда Трампа сильно ограничила число людей, которые имеют доступ к секретному ежедневному президентскому резюме директора... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T16:22:00+03:00

2025-04-10T16:22:00+03:00

2025-04-10T16:27:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа сильно ограничила число людей, которые имеют доступ к секретному ежедневному президентскому резюме директора национальной разведки США, на фоне опасения утечек данных, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Администрация Трампа жестко ограничила круг лиц, имеющих доступ к строго секретному ежедневному отчету разведки (резюме - ред.) президента Дональда Трампа", - заявили телеканалу пять неназванных источника, знакомых с ситуацией. По словам CNN, чиновники администрации Трампа планировали с первых дней его второго срока ограничить доступ к ежедневному резюме президента по разведке частично из-за того, что детали резюме иногда просачивались в СМИ. Как отметил один неназванный источник, раньше глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс лично давала одобрение тем, кто мог получить доступ к отчету. Теперь этим занимается директор национальной разведки США Тулси Габбард. Нынешние и бывшие чиновники подчеркивают CNN, что решение ограничить доступ к резюме принимается на фоне решимости президента и его высших должностных лиц пресечь утечки и "приструнить подрывные элементы" в разведывательном сообществе, что подчеркивает то, что один неназванный американский чиновник назвал "сохраняющимися серьезными проблемами" с доверием. "Слишком много людей получили доступ к ежедневному резюме разведки при президентах Байдене и Обаме (бывшие президенты США Джо Байден и Барак Обама - ред.)", - отмечает телеканал со ссылкой на нескольких неназванных бывших чиновников. Однако один бывший чиновник разведки также добавили телеканалу, что если доступ к документу станет слишком ограниченным, это может привести к тому, что высокопоставленные американские чиновники будут получать разные аналитические оценки данных разведки США. CNN напоминает, что ежедневное президентское резюме, которое представляется директором национальной разведки США лидеру страны, является одним из важнейших документов правительства, в котором содержится информация повышенной секретности. Ранее газета Guardian со ссылкой на трех людей, знакомых с вопросом, сообщала, что советник по нацбезопасности президента США Дональда Трампа Майк Уолтц случайно внес в контакты номер телефона журналиста, которого впоследствии добавил в закрытый групповой чат об ударах США по Йемену и тем самым спровоцировал скандал. Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Несмотря на это, в Белом доме продолжают настаивать на несерьезном характере обвинений.

https://ria.ru/20250410/bolshinstvo-2010508142.html

https://ria.ru/20250410/ministry-2010448658.html

https://ria.ru/20250410/gensek-2010462300.html

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в мире, технологии, сша, йемен, дональд трамп, джо байден, барак обама, ансар алла, министерство обороны сша