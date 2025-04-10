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Нижегородец, осужденный за гибель дебошира в лагере, вышел на свободу - РИА Новости, 10.04.2025
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17:12 10.04.2025 (обновлено: 17:43 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/chervyakov-2010536048.html
Нижегородец, осужденный за гибель дебошира в лагере, вышел на свободу
Нижегородец, осужденный за гибель дебошира в лагере, вышел на свободу - РИА Новости, 10.04.2025
Нижегородец, осужденный за гибель дебошира в лагере, вышел на свободу
Нижегородец Павел Червяков, осужденный за гибель дебошира в детском лагере, вышел на свободу, сообщила РИА Новости адвокат Елена Кузнецова. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T17:12:00+03:00
2025-04-10T17:43:00+03:00
павел червяков
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
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УФА, 10 апр — РИА Новости. Нижегородец Павел Червяков, осужденный за гибель дебошира в детском лагере, вышел на свободу, сообщила РИА Новости адвокат Елена Кузнецова."Червяков вышел на свободу. Первой его встретила супруга, пришли родные, близкие и представители средств массовой информации", — сказала она.Дочь Червякова Ирина рассказала РИА Новости, что ее отец в СИЗО страдал повышенным давлением из-за волнений и переживаний.Сегодня Нижегородский областной суд заменил Червякову срок в колонии на год ограничения свободы. По апелляционному определению мужчина не должен покидать жилище, менять место жительства и обязан два раза в месяц являться в надзирательный орган для регистрации. В августе прошлого года в детский лагерь на территории загородного клуба в поселке Большое Козино ворвался пьяный дебошир. Путь ему преградил охранник, который несколько раз ударил его металлической трубой, в том числе по голове. Мужчина скрылся, но вскоре его нашли мертвым за воротами. Суд счел Червякова виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и приговорил к пяти с половиной годам колонии.Приговор вызвал большой общественный резонанс. Как писали местные СМИ, 70-летний охранник пытался задержать наркомана, ворвавшегося в детский лагерь. За пожилого мужчину вступился председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, который заявил о поддержке Червякова, спасшего детей от наркомана, и потребовал пересмотра дела. Обжаловали приговор как адвокат, так и нижегородская прокуратура.В результате действия Червякова переквалифицировали на статью "Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление".
https://ria.ru/20250410/chervyakin-2010513284.html
https://ria.ru/20250330/kriminal-2007681606.html
россия
нижегородская область
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60
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Павел Червяков, осужденный за убийство по неосторожности, вышел на свободу
Нижегородец Павел Червяков, осужденный за убийство по неосторожности мужчины, который громил детский лагерь, вышел на свободу, сообщила РИА Новости адвокат.
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павел червяков, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область
Павел Червяков, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Нижегородская область
Нижегородец, осужденный за гибель дебошира в лагере, вышел на свободу

Охранник Червяков, осужденный за гибель дебошира в лагере, вышел на свободу

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УФА, 10 апр — РИА Новости. Нижегородец Павел Червяков, осужденный за гибель дебошира в детском лагере, вышел на свободу, сообщила РИА Новости адвокат Елена Кузнецова.
"Червяков вышел на свободу. Первой его встретила супруга, пришли родные, близкие и представители средств массовой информации", — сказала она.
Павел Червяков - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Появились подробности о суде над охранником, защищавшем детей в лагере
Вчера, 15:59
Дочь Червякова Ирина рассказала РИА Новости, что ее отец в СИЗО страдал повышенным давлением из-за волнений и переживаний.
Сегодня Нижегородский областной суд заменил Червякову срок в колонии на год ограничения свободы. По апелляционному определению мужчина не должен покидать жилище, менять место жительства и обязан два раза в месяц являться в надзирательный орган для регистрации.
В августе прошлого года в детский лагерь на территории загородного клуба в поселке Большое Козино ворвался пьяный дебошир. Путь ему преградил охранник, который несколько раз ударил его металлической трубой, в том числе по голове. Мужчина скрылся, но вскоре его нашли мертвым за воротами. Суд счел Червякова виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и приговорил к пяти с половиной годам колонии.
Приговор вызвал большой общественный резонанс. Как писали местные СМИ, 70-летний охранник пытался задержать наркомана, ворвавшегося в детский лагерь. За пожилого мужчину вступился председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, который заявил о поддержке Червякова, спасшего детей от наркомана, и потребовал пересмотра дела. Обжаловали приговор как адвокат, так и нижегородская прокуратура.
В результате действия Червякова переквалифицировали на статью "Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление".
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
"Возмущен даже прокурор". Новый поворот в деле защитившего детей охранника
30 марта, 08:00
 
Павел ЧервяковПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Нижегородская область
 
 
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