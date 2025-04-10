https://ria.ru/20250410/chervyakov-2010536048.html

Нижегородец, осужденный за гибель дебошира в лагере, вышел на свободу

Нижегородец, осужденный за гибель дебошира в лагере, вышел на свободу - РИА Новости, 10.04.2025

Нижегородец, осужденный за гибель дебошира в лагере, вышел на свободу

Нижегородец Павел Червяков, осужденный за гибель дебошира в детском лагере, вышел на свободу, сообщила РИА Новости адвокат Елена Кузнецова. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T17:12:00+03:00

2025-04-10T17:12:00+03:00

2025-04-10T17:43:00+03:00

павел червяков

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

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УФА, 10 апр — РИА Новости. Нижегородец Павел Червяков, осужденный за гибель дебошира в детском лагере, вышел на свободу, сообщила РИА Новости адвокат Елена Кузнецова."Червяков вышел на свободу. Первой его встретила супруга, пришли родные, близкие и представители средств массовой информации", — сказала она.Дочь Червякова Ирина рассказала РИА Новости, что ее отец в СИЗО страдал повышенным давлением из-за волнений и переживаний.Сегодня Нижегородский областной суд заменил Червякову срок в колонии на год ограничения свободы. По апелляционному определению мужчина не должен покидать жилище, менять место жительства и обязан два раза в месяц являться в надзирательный орган для регистрации. В августе прошлого года в детский лагерь на территории загородного клуба в поселке Большое Козино ворвался пьяный дебошир. Путь ему преградил охранник, который несколько раз ударил его металлической трубой, в том числе по голове. Мужчина скрылся, но вскоре его нашли мертвым за воротами. Суд счел Червякова виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и приговорил к пяти с половиной годам колонии.Приговор вызвал большой общественный резонанс. Как писали местные СМИ, 70-летний охранник пытался задержать наркомана, ворвавшегося в детский лагерь. За пожилого мужчину вступился председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, который заявил о поддержке Червякова, спасшего детей от наркомана, и потребовал пересмотра дела. Обжаловали приговор как адвокат, так и нижегородская прокуратура.В результате действия Червякова переквалифицировали на статью "Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление".

https://ria.ru/20250410/chervyakin-2010513284.html

https://ria.ru/20250330/kriminal-2007681606.html

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Павел Червяков, осужденный за убийство по неосторожности, вышел на свободу Нижегородец Павел Червяков, осужденный за убийство по неосторожности мужчины, который громил детский лагерь, вышел на свободу, сообщила РИА Новости адвокат. 2025-04-10T17:12 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

павел червяков, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область