https://ria.ru/20250410/chervyakin-2010513284.html

Появились подробности о суде над охранником, защищавшем детей в лагере

Появились подробности о суде над охранником, защищавшем детей в лагере - РИА Новости, 10.04.2025

Появились подробности о суде над охранником, защищавшем детей в лагере

Пенсионер из Нижегородской области Павел Червякин, который, защищая детей, избил до смерти дебошира при задержании, во время суда страдал от высокого давления,... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T15:59:00+03:00

2025-04-10T15:59:00+03:00

2025-04-10T15:59:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

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УФА, 10 апр – РИА Новости. Пенсионер из Нижегородской области Павел Червякин, который, защищая детей, избил до смерти дебошира при задержании, во время суда страдал от высокого давления, рассказали РИА Новости его дочь и адвокат. Ранее Нижегородский областной суд заменил Червякину срок в колонии на год ограничения свободы. По апелляционному определению мужчина не должен покидать жилище, менять место жительства, но должен являться в надзирательный орган два раза в месяц для регистрации. Адвокат Червякина Елена Кузнецова сообщала РИА Новости, что он выйдет на свободу в четверг. "Папу скоро должны выпустить, за ним уехала супруга. Я уже в данный момент нахожусь в другом городе. У папы было высокое давление во время суда. Домой он пока ещё не приехал", - рассказала дочь Червякина Ирина. Адвокат Кузнецова в разговоре с РИА Новости тоже отметила плохое самочувствие пенсионера. "У него все это время было повышенное давление, это все из-за волнений и переживаний, которые он испытывает. Но в любом случае, он всегда в боевом настроении", - сказала собеседница агентства. В августе охранник загородного клуба в поселке Большое Козино в ходе ссоры с ранее незнакомым мужчиной нанес ему множественные удары металлической трубой по телу и голове, в результате чего потерпевший скончался, сообщало региональное управление СК РФ. В феврале его осудили на 5,5 лет колонии строгого режима по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

https://ria.ru/20250330/kriminal-2007681606.html

https://ria.ru/20250131/zaderzhanie-1996521906.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область