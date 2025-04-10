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Нижегородец, осужденный за гибель дебошира в лагере, будет дома в четверг - РИА Новости, 10.04.2025
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15:46 10.04.2025 (обновлено: 16:09 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/chervyakin-2010509414.html
Нижегородец, осужденный за гибель дебошира в лагере, будет дома в четверг
Нижегородец, осужденный за гибель дебошира в лагере, будет дома в четверг - РИА Новости, 10.04.2025
Нижегородец, осужденный за гибель дебошира в лагере, будет дома в четверг
Житель Нижегородский области Павел Червякин, который, защищая детей, избил до смерти дебошира при задержании, и которому суд изменил приговор, будет дома... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T15:46:00+03:00
2025-04-10T16:09:00+03:00
происшествия
россия
нижегородская область
нижегородский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 10 апр – РИА Новости. Житель Нижегородский области Павел Червякин, который, защищая детей, избил до смерти дебошира при задержании, и которому суд изменил приговор, будет дома сегодня, сообщила РИА Новости адвокат Червякина Елена Кузнецова. Ранее Нижегородский областной суд заменил Червякину срок в колонии на год ограничения свободы. По апелляционному определению мужчина не должен покидать жилище, менять место жительства, но должен являться в надзирательный орган два раза в месяц для регистрации. "Исполнение апелляционного решение суда будет сегодня же, сегодня он будет дома. Сейчас в СИЗО-2 едем к нему, буду разговаривать с администрацией изолятора", - сказала Кузнецова. Он добавила, что Червякина будут встречать родные и друзья. "Я с ним встречалась вчера, перед судом. Он был в боевом настроении и очень надеялся, что справедливость в его отношении восторжествует. Как себя сейчас чувствует, не знаю. Наверное, очень рад. Сегодня мы его видели только по видеосвязи во время вынесения апелляционного решения", - рассказала Кузнецова. В августе охранник загородного клуба в поселке Большое Козино в ходе ссоры с ранее незнакомым мужчиной нанес ему множественные удары металлической трубой по телу и голове, в результате чего потерпевший скончался, сообщало региональное управление СК РФ. В феврале его осудили на 5,5 лет колонии строгого режима по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
https://ria.ru/20250330/kriminal-2007681606.html
https://ria.ru/20250131/zaderzhanie-1996521906.html
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происшествия, россия, нижегородская область, нижегородский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Нижегородский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Нижегородец, осужденный за гибель дебошира в лагере, будет дома в четверг

Нижегородец, которому снизили срок за гибель дебошира в лагере, прибудет домой

© Фото : соцсетиПавел Червяков
Павел Червяков - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : соцсети
Павел Червяков. Архивное фото
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УФА, 10 апр – РИА Новости. Житель Нижегородский области Павел Червякин, который, защищая детей, избил до смерти дебошира при задержании, и которому суд изменил приговор, будет дома сегодня, сообщила РИА Новости адвокат Червякина Елена Кузнецова.
Ранее Нижегородский областной суд заменил Червякину срок в колонии на год ограничения свободы. По апелляционному определению мужчина не должен покидать жилище, менять место жительства, но должен являться в надзирательный орган два раза в месяц для регистрации.
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"Исполнение апелляционного решение суда будет сегодня же, сегодня он будет дома. Сейчас в СИЗО-2 едем к нему, буду разговаривать с администрацией изолятора", - сказала Кузнецова.
Он добавила, что Червякина будут встречать родные и друзья.
"Я с ним встречалась вчера, перед судом. Он был в боевом настроении и очень надеялся, что справедливость в его отношении восторжествует. Как себя сейчас чувствует, не знаю. Наверное, очень рад. Сегодня мы его видели только по видеосвязи во время вынесения апелляционного решения", - рассказала Кузнецова.
В августе охранник загородного клуба в поселке Большое Козино в ходе ссоры с ранее незнакомым мужчиной нанес ему множественные удары металлической трубой по телу и голове, в результате чего потерпевший скончался, сообщало региональное управление СК РФ. В феврале его осудили на 5,5 лет колонии строгого режима по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
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