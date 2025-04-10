https://ria.ru/20250410/chelyabinsk-2010434261.html
СК начал проверку после инцидента в челябинской школе
СК начал проверку после инцидента в челябинской школе - РИА Новости, 10.04.2025
СК начал проверку после инцидента в челябинской школе
Следственные органы начали проверку после того, как 25-летний хулиган ворвался в школу Челябинска и повредил турникет и компьютер, сообщило региональное СУСК... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T11:47:00+03:00
2025-04-10T11:47:00+03:00
2025-04-10T12:03:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 апр – РИА Новости. Следственные органы начали проверку после того, как 25-летний хулиган ворвался в школу Челябинска и повредил турникет и компьютер, сообщило региональное СУСК России. По данным прокуратуры региона, инцидент произошёл утром в школе №145 в посёлке Новосинеглазово. По данным ГУМВД России по региону, молодого человека, проникнувшего в школу, доставили в отдел полиции. Пострадавших нет. Министерство образования региона поясняло, что у молодого человека с собой ножа не было. Он вел себя неадекватно, выломал турникет, ворвался в кабинет директора, разбил компьютер. Его скрутили два педагога и девятиклассник и передали росгвардейцам. Как сообщала полиция региона, дебошир передан медицинским работникам. "По данному факту в следственном управлении следственного комитета РФ по Челябинской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, добавляет СУСК.
https://ria.ru/20250410/cheljabinsk-2010390736.html
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происшествия, россия, челябинск, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинск, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после инцидента в челябинской школе
СК начал проверку после того, как 25-летний хулиган ворвался в челябинскую школу