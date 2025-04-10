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В Челябинске наградят педагогов и ученика, задержавших ворвавшегося в школу - РИА Новости, 10.04.2025
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09:39 10.04.2025 (обновлено: 11:07 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/cheljabinsk-2010390736.html
В Челябинске наградят педагогов и ученика, задержавших ворвавшегося в школу
В Челябинске наградят педагогов и ученика, задержавших ворвавшегося в школу - РИА Новости, 10.04.2025
В Челябинске наградят педагогов и ученика, задержавших ворвавшегося в школу
Педагоги и ученик 9-го класса задержали ворвавшегося в школу Челябинска молодого человека, губернатор поручил их наградить, сообщили в пресс-службе министерства РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T09:39:00+03:00
2025-04-10T11:07:00+03:00
происшествия
челябинск
николай григорьев
магомед магомедов
алексей текслер
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 апр – РИА Новости. Педагоги и ученик 9-го класса задержали ворвавшегося в школу Челябинска молодого человека, губернатор поручил их наградить, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона. Ранее полиция сообщила, что прибывшие по вызову тревожной кнопки росгвардейцы доставил в отдел полиции в Челябинске молодого человека, пытавшегося пройти в учебное заведение. По предварительной информации, от действий задержанного никто не пострадал. "Скрутили нарушителя и задержали его до прибытия Росгвардии – учитель ОБЗР Николай Григорьев и преподаватель физической культуры Магомед Магомедов, помог им ученик 9 класса Тигран Исингалеев", - говорится в сообщении. Все они, проявившие мужество при задержании хулигана, будут награждены министерством образования и науки Челябинской по поручению губернатора Алексея Текслера, уточняется в сообщении.
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происшествия, челябинск, николай григорьев, магомед магомедов, алексей текслер, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Челябинск, Николай Григорьев, Магомед Магомедов, Алексей Текслер, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Челябинске наградят педагогов и ученика, задержавших ворвавшегося в школу

Педагоги и ученик 9-го класса задержали ворвавшегося в школу челябинца

© Фото : Наше образование 74/TelegramУчитель ОБЗР Николай Григорьев, преподаватель физкультуры Магомед Магомедов и школьник Тигран Исингалеев, задержавшие ворвавшегося в школу Челябинска молодого человека
Учитель ОБЗР Николай Григорьев, преподаватель физкультуры Магомед Магомедов и школьник Тигран Исингалеев, задержавшие ворвавшегося в школу Челябинска молодого человека - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : Наше образование 74/Telegram
Учитель ОБЗР Николай Григорьев, преподаватель физкультуры Магомед Магомедов и школьник Тигран Исингалеев, задержавшие ворвавшегося в школу Челябинска молодого человека
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 апр – РИА Новости. Педагоги и ученик 9-го класса задержали ворвавшегося в школу Челябинска молодого человека, губернатор поручил их наградить, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона.
Ранее полиция сообщила, что прибывшие по вызову тревожной кнопки росгвардейцы доставил в отдел полиции в Челябинске молодого человека, пытавшегося пройти в учебное заведение. По предварительной информации, от действий задержанного никто не пострадал.
"Скрутили нарушителя и задержали его до прибытия Росгвардии – учитель ОБЗР Николай Григорьев и преподаватель физической культуры Магомед Магомедов, помог им ученик 9 класса Тигран Исингалеев", - говорится в сообщении.
Все они, проявившие мужество при задержании хулигана, будут награждены министерством образования и науки Челябинской по поручению губернатора Алексея Текслера, уточняется в сообщении.
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ПроисшествияЧелябинскНиколай ГригорьевМагомед МагомедовАлексей ТекслерФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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