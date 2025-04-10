https://ria.ru/20250410/cheljabinsk-2010390736.html

В Челябинске наградят педагогов и ученика, задержавших ворвавшегося в школу

В Челябинске наградят педагогов и ученика, задержавших ворвавшегося в школу - РИА Новости, 10.04.2025

В Челябинске наградят педагогов и ученика, задержавших ворвавшегося в школу

Педагоги и ученик 9-го класса задержали ворвавшегося в школу Челябинска молодого человека, губернатор поручил их наградить, сообщили в пресс-службе министерства РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T09:39:00+03:00

2025-04-10T09:39:00+03:00

2025-04-10T11:07:00+03:00

происшествия

челябинск

николай григорьев

магомед магомедов

алексей текслер

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010420146_0:86:1280:806_1920x0_80_0_0_aa577064df31c7cb097233606d286a3c.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 10 апр – РИА Новости. Педагоги и ученик 9-го класса задержали ворвавшегося в школу Челябинска молодого человека, губернатор поручил их наградить, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона. Ранее полиция сообщила, что прибывшие по вызову тревожной кнопки росгвардейцы доставил в отдел полиции в Челябинске молодого человека, пытавшегося пройти в учебное заведение. По предварительной информации, от действий задержанного никто не пострадал. "Скрутили нарушителя и задержали его до прибытия Росгвардии – учитель ОБЗР Николай Григорьев и преподаватель физической культуры Магомед Магомедов, помог им ученик 9 класса Тигран Исингалеев", - говорится в сообщении. Все они, проявившие мужество при задержании хулигана, будут награждены министерством образования и науки Челябинской по поручению губернатора Алексея Текслера, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250408/proverka-2010042963.html

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинск, николай григорьев, магомед магомедов, алексей текслер, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)