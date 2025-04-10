https://ria.ru/20250410/carnegieru-2010524876.html
Суд оштрафовал заместителя главного редактора Carnegie.ru*
Суд оштрафовал заместителя главного редактора Carnegie.ru* - РИА Новости, 10.04.2025
Суд оштрафовал заместителя главного редактора Carnegie.ru*
Савеловский суд Москвы оштрафовал заместителя главного редактора Carnegie.ru* Максима Саморукова за участие в деятельности нежелательной организации, сообщили... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T16:38:00+03:00
2025-04-10T16:38:00+03:00
2025-04-10T16:38:00+03:00
россия
москва
фонд карнеги
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Савеловский суд Москвы оштрафовал заместителя главного редактора Carnegie.ru* Максима Саморукова за участие в деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в суде. "Саморукову назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. За участие в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Фонд Карнеги* был включен в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, в июле 2024 года.* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.
https://ria.ru/20250410/npo-2010381784.html
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россия, москва, фонд карнеги, происшествия
Россия, Москва, Фонд Карнеги, Происшествия
Суд оштрафовал заместителя главного редактора Carnegie.ru*
Суд оштрафовал замглавреда Carnegie.ru Саморукова на десять тысяч рублей