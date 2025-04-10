В Британии задержали гражданина Румынии по делу о пожаре на складе DHL
По делу о пожаре на складе DHL под Бирмингемом задержали гражданина Румынии
Скотленд-Ярд. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сотрудники контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда задержали гражданина Румынии в рамках расследования инцидента с пожаром на складе международной компании экспресс-доставки грузов и документов DHL в пригороде британского Бирмингема в июле 2024 года, пишет газета Guardian.
Инцидент на складе произошел 22 июля, пожар был быстро потушен, а пострадавших в результате происшествия не оказалось.
Газета указывает, что подозреваемого задержали 19 марта, когда самолет с ним приземлился в аэропорту Станстед. Мужчину, по данным газеты, подозревают в содействии иностранной разведке.
Ранее газета писала, что информация об инциденте и факте его расследования была раскрыта правоохранителями только в октябре по запросу самой Guardian и немецких вещателей WDR и NDR.
В ходе расследования, как ранее сообщала газета, британские правоохранители предварительно подозревают российскую разведку в том, что она якобы подложила зажигательное устройство, которые позже спровоцировало пожар близ Бирмингема, на самолет, летевший в Великобританию.
В октябре 2024 года национальная прокуратура Польши сообщила о задержании группы диверсантов, которые отправляли посылки со взрывными устройствами курьерскими службами. Прокуратура заявляла, что деятельность группы заключалась в совершении актов саботажа и диверсий, связанных с передачей через курьерские компании в страны Европейского союза и Великобританию посылок с замаскированными взрывчатыми и опасными веществами, которые самовозгорались или детонировали во время наземной и воздушной транспортировки. Кроме того, целью группы, по данным следствия, было тестирование канала передачи такого рода отправлений, которые должны были быть доставлены в США и Канаду.
В конце ноября 2024 года самолет DHL, направлявшийся из Лейпцига в Вильнюс, разбился вблизи аэропорта литовской столицы. Полиция сообщила, что в результате крушения погиб один из пилотов - гражданин Испании. Травмы получили еще три человека - граждане Литвы, Германии и Испании. Полиция и генпрокуратура Литвы начали досудебное расследование происшествия. Глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявил, что версия теракта не исключается, но данных об этом пока нет.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что сообщения о том, что Россия якобы может быть причастна к пересылке курьерскими службами посылок со взрывными устройствами в ЕС, являются необоснованными инсинуациями со стороны СМИ.
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1 декабря 2024, 19:30