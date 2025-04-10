https://ria.ru/20250410/bpla-2010546364.html

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.04.2025

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T17:43:00+03:00

2025-04-10T17:43:00+03:00

2025-04-10T17:51:00+03:00

происшествия

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250409/belgorod-2010236834.html

белгородская область

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2025

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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)