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В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.04.2025
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17:43 10.04.2025 (обновлено: 17:51 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/bpla-2010546364.html
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.04.2025
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T17:43:00+03:00
2025-04-10T17:51:00+03:00
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250409/belgorod-2010236834.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

МЧС объявило об опасности атаки БПЛА на всей территории Белгородской области

© Getty Images / Anadolu/Diego Herrera CarcedoУкраинский военнослужащий с беспилотником
Украинский военнослужащий с беспилотником - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Getty Images / Anadolu/Diego Herrera Carcedo
Украинский военнослужащий с беспилотником. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.
"РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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