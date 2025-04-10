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Силы ПВО утром уничтожили шесть украинских БПЛА над Курской областью - РИА Новости, 10.04.2025
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07:43 10.04.2025 (обновлено: 07:45 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/bpla-2010379564.html
Силы ПВО утром уничтожили шесть украинских БПЛА над Курской областью
Силы ПВО утром уничтожили шесть украинских БПЛА над Курской областью - РИА Новости, 10.04.2025
Силы ПВО утром уничтожили шесть украинских БПЛА над Курской областью
Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T07:43:00+03:00
2025-04-10T07:45:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ."Десятого апреля 2025 года около 7.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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курская область, россия
Курская область, Россия
Силы ПВО утром уничтожили шесть украинских БПЛА над Курской областью

Шесть украинских БПЛА сбиты утром над Курской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Десятого апреля 2025 года около 7.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
 
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