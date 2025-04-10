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Силы ПВО утром уничтожили шесть украинских БПЛА над Курской областью

Силы ПВО утром уничтожили шесть украинских БПЛА над Курской областью - РИА Новости, 10.04.2025

Силы ПВО утром уничтожили шесть украинских БПЛА над Курской областью

Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T07:43:00+03:00

2025-04-10T07:43:00+03:00

2025-04-10T07:45:00+03:00

курская область

россия

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ."Десятого апреля 2025 года около 7.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

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курская область, россия