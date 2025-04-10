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В Британии восхитились тактикой применения беспилотников российской армией - РИА Новости, 10.04.2025
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06:25 10.04.2025 (обновлено: 11:07 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/bpla-2010375012.html
В Британии восхитились тактикой применения беспилотников российской армией
В Британии восхитились тактикой применения беспилотников российской армией - РИА Новости, 10.04.2025
В Британии восхитились тактикой применения беспилотников российской армией
Тактика применения беспилотников в российской армии полностью сформировалась и не оставляет шанса противникам, заявил британский аналитик Александр Меркурис на... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T06:25:00+03:00
2025-04-10T11:07:00+03:00
в мире
александр меркурис
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Тактика применения беспилотников в российской армии полностью сформировалась и не оставляет шанса противникам, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YоuTube."Я много раз видел, что перед штурмом позиций, российская армия сначала отправит флот БПЛА по путям снабжения противника, отрезая их таким образом. Прошлым летом эту тактику хорошо отработали. И она себя вновь отлично показала в Курской области, в марте ВСУ понесли тяжелейшие потери", — сказал он.Аналитик отметил, что БПЛА стали одним из основных средств ведения боевых действий и российская армия овладела новыми навыками намного лучше своего соперника.В минувшую среду операторам FPV-дронов группировки "Днепр" удалось провести БПЛА на глубину более 30 километров в тыл украинских боевиков. Такие полеты позволяют значительно усложнить ситуацию для противника.
https://ria.ru/20250410/tsentr-2010372828.html
https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2009932553.html
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в мире, александр меркурис, вооруженные силы украины
В мире, Александр Меркурис, Вооруженные силы Украины
В Британии восхитились тактикой применения беспилотников российской армией

Аналитик Меркурис: российская армия использует БПЛА эффективнее ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Тактика применения беспилотников в российской армии полностью сформировалась и не оставляет шанса противникам, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YоuTube.
"Я много раз видел, что перед штурмом позиций, российская армия сначала отправит флот БПЛА по путям снабжения противника, отрезая их таким образом. Прошлым летом эту тактику хорошо отработали. И она себя вновь отлично показала в Курской области, в марте ВСУ понесли тяжелейшие потери", — сказал он.
FPV дрон - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В группировке "Центр" рассказали о подготовке оператора ударных FPV-дронов
05:36
Аналитик отметил, что БПЛА стали одним из основных средств ведения боевых действий и российская армия овладела новыми навыками намного лучше своего соперника.
В минувшую среду операторам FPV-дронов группировки "Днепр" удалось провести БПЛА на глубину более 30 километров в тыл украинских боевиков. Такие полеты позволяют значительно усложнить ситуацию для противника.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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В миреАлександр МеркурисВооруженные силы Украины
 
 
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