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Над Курской и Брянской областями сбили четыре дрона ВСУ - РИА Новости, 10.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:16 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/bpl-2010571148.html
Над Курской и Брянской областями сбили четыре дрона ВСУ
Над Курской и Брянской областями сбили четыре дрона ВСУ - РИА Новости, 10.04.2025
Над Курской и Брянской областями сбили четыре дрона ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью и один - над Брянской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T19:16:00+03:00
2025-04-10T19:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью и один - над Брянской, сообщили в Минобороны России. "Десятого апреля с 17.00 до 18.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три – над территорией Курской области и один – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250409/pvo-2010154846.html
курская область
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безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Брянская область
Над Курской и Брянской областями сбили четыре дрона ВСУ

Минобороны: средства ПВО уничтожили 4 БПЛА ВСУ над Курской и Брянской областями

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью и один - над Брянской, сообщили в Минобороны России.
"Десятого апреля с 17.00 до 18.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три – над территорией Курской области и один – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Брянская область
 
 
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