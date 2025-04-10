https://ria.ru/20250410/bpl-2010571148.html
Над Курской и Брянской областями сбили четыре дрона ВСУ
Над Курской и Брянской областями сбили четыре дрона ВСУ - РИА Новости, 10.04.2025
Над Курской и Брянской областями сбили четыре дрона ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью и один - над Брянской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T19:16:00+03:00
2025-04-10T19:16:00+03:00
2025-04-10T19:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью и один - над Брянской, сообщили в Минобороны России. "Десятого апреля с 17.00 до 18.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три – над территорией Курской области и один – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250409/pvo-2010154846.html
курская область
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Брянская область
Над Курской и Брянской областями сбили четыре дрона ВСУ
Минобороны: средства ПВО уничтожили 4 БПЛА ВСУ над Курской и Брянской областями