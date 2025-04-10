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На Западе из-за решения Трампа вспомнили пословицу, рассказанную Путиным - РИА Новости, 10.04.2025
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11:33 10.04.2025 (обновлено: 11:34 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/bouz-2010429557.html
На Западе из-за решения Трампа вспомнили пословицу, рассказанную Путиным
На Западе из-за решения Трампа вспомнили пословицу, рассказанную Путиным - РИА Новости, 10.04.2025
На Западе из-за решения Трампа вспомнили пословицу, рассказанную Путиным
Ирландский журналист Чей Боуз вспомнил пословицу, рассказанную президентом России Владимиром Путиным, из-за введения пошлин главой США Дональдом Трампом. Об... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T11:33:00+03:00
2025-04-10T11:34:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз вспомнил пословицу, рассказанную президентом России Владимиром Путиным, из-за введения пошлин главой США Дональдом Трампом. Об этом он написал в соцсети X. "Путин о торговой войне между Китаем и США: когда тигры дерутся, мудрая обезьяна сидит и смотрит", — говорится в публикации. Эту пословицу Путин озвучил на пленарной сессии ПМЭФ в 2019 году, отвечая на вопрос модератора о месте России в схватке между США и Китаем за экономическое первенство.Вечером 2 апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка — десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.На прошлой неделе США ввели против КНР пошлины на уровне 54 процентов, Пекин в ответ обложил американские товары 34-процентными тарифами. Вашингтон, в свою очередь, поднял ставку до 104 процентов, а Китай, как следствие, — до 84. В среду глава Белого дома Дональд Трамп объявил о повышении тарифов для КНР до 125 процентов.
https://ria.ru/20250410/bessent-2010388008.html
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дональд трамп, владимир путин, сша, россия, китай, в мире
Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Россия, Китай, В мире
На Западе из-за решения Трампа вспомнили пословицу, рассказанную Путиным

Журналист Боуз вспомнил пословицу, рассказанную Путиным, из-за решения Трампа

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз вспомнил пословицу, рассказанную президентом России Владимиром Путиным, из-за введения пошлин главой США Дональдом Трампом. Об этом он написал в соцсети X.

"Путин о торговой войне между Китаем и США: когда тигры дерутся, мудрая обезьяна сидит и смотрит", — говорится в публикации.
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Эту пословицу Путин озвучил на пленарной сессии ПМЭФ в 2019 году, отвечая на вопрос модератора о месте России в схватке между США и Китаем за экономическое первенство.

Вечером 2 апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка — десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.

На прошлой неделе США ввели против КНР пошлины на уровне 54 процентов, Пекин в ответ обложил американские товары 34-процентными тарифами. Вашингтон, в свою очередь, поднял ставку до 104 процентов, а Китай, как следствие, — до 84. В среду глава Белого дома Дональд Трамп объявил о повышении тарифов для КНР до 125 процентов.
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