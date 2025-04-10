https://ria.ru/20250410/bouz-2010429557.html

На Западе из-за решения Трампа вспомнили пословицу, рассказанную Путиным

На Западе из-за решения Трампа вспомнили пословицу, рассказанную Путиным - РИА Новости, 10.04.2025

На Западе из-за решения Трампа вспомнили пословицу, рассказанную Путиным

Ирландский журналист Чей Боуз вспомнил пословицу, рассказанную президентом России Владимиром Путиным, из-за введения пошлин главой США Дональдом Трампом. Об... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T11:33:00+03:00

2025-04-10T11:33:00+03:00

2025-04-10T11:34:00+03:00

дональд трамп

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китай

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз вспомнил пословицу, рассказанную президентом России Владимиром Путиным, из-за введения пошлин главой США Дональдом Трампом. Об этом он написал в соцсети X. "Путин о торговой войне между Китаем и США: когда тигры дерутся, мудрая обезьяна сидит и смотрит", — говорится в публикации. Эту пословицу Путин озвучил на пленарной сессии ПМЭФ в 2019 году, отвечая на вопрос модератора о месте России в схватке между США и Китаем за экономическое первенство.Вечером 2 апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка — десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.На прошлой неделе США ввели против КНР пошлины на уровне 54 процентов, Пекин в ответ обложил американские товары 34-процентными тарифами. Вашингтон, в свою очередь, поднял ставку до 104 процентов, а Китай, как следствие, — до 84. В среду глава Белого дома Дональд Трамп объявил о повышении тарифов для КНР до 125 процентов.

https://ria.ru/20250410/bessent-2010388008.html

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сша

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дональд трамп, владимир путин, сша, россия, китай, в мире