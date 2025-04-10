На Западе из-за решения Трампа вспомнили пословицу, рассказанную Путиным
Журналист Боуз вспомнил пословицу, рассказанную Путиным, из-за решения Трампа
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз вспомнил пословицу, рассказанную президентом России Владимиром Путиным, из-за введения пошлин главой США Дональдом Трампом. Об этом он написал в соцсети X.
"Путин о торговой войне между Китаем и США: когда тигры дерутся, мудрая обезьяна сидит и смотрит", — говорится в публикации.
"Путин о торговой войне между Китаем и США: когда тигры дерутся, мудрая обезьяна сидит и смотрит", — говорится в публикации.
Эту пословицу Путин озвучил на пленарной сессии ПМЭФ в 2019 году, отвечая на вопрос модератора о месте России в схватке между США и Китаем за экономическое первенство.
Вечером 2 апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка — десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
На прошлой неделе США ввели против КНР пошлины на уровне 54 процентов, Пекин в ответ обложил американские товары 34-процентными тарифами. Вашингтон, в свою очередь, поднял ставку до 104 процентов, а Китай, как следствие, — до 84. В среду глава Белого дома Дональд Трамп объявил о повышении тарифов для КНР до 125 процентов.
Вечером 2 апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка — десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
На прошлой неделе США ввели против КНР пошлины на уровне 54 процентов, Пекин в ответ обложил американские товары 34-процентными тарифами. Вашингтон, в свою очередь, поднял ставку до 104 процентов, а Китай, как следствие, — до 84. В среду глава Белого дома Дональд Трамп объявил о повышении тарифов для КНР до 125 процентов.