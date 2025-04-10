https://ria.ru/20250410/bosch-2010479251.html

В ФРГ 500 сотрудников могут лишиться работы из-за закрытия фабрик Bosch

В ФРГ 500 сотрудников могут лишиться работы из-за закрытия фабрик Bosch - РИА Новости, 10.04.2025

В ФРГ 500 сотрудников могут лишиться работы из-за закрытия фабрик Bosch

Немецкий концерн Bosch планирует закрыть к 2026 году две фабрики своего подразделения Bosch Power Tools в Германии, решение затронет более 500 сотрудников,... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T14:17:00+03:00

2025-04-10T14:17:00+03:00

2025-04-10T14:31:00+03:00

германия

баден-вюртемберг

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в мире

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Немецкий концерн Bosch планирует закрыть к 2026 году две фабрики своего подразделения Bosch Power Tools в Германии, решение затронет более 500 сотрудников, профсоюз IG Metall не готов мириться с этим, говорится в его заявлении. "Руководство компании 9 апреля проинформировало персонал о том, что заводы в Лайнфельдене в (немецкой федеральной земле – ред.) Баден-Вюртемберг и Зебнице в (федеральной земле – ред.) Саксонии должны быть закрыты к концу 2026 года. В Лайнфельдене это затронет 230 человек, в Зебнице - 270 человек", - сообщает профсоюз. Председатель производственного совета фабрики в Лайнфельде Карин Зольда назвала планы "бесстыдством по отношению к работникам". С критикой решения выступил и IG Metall. "Мы не будем мириться с этим шагом, мы будем бороться и вносить альтернативные предложения", - заявил представитель профсоюза Макс Ципф. Одновременно подразделение компании планирует расширить производство в Венгрии и Китае, рассчитывая на снижение расходов на рабочую силу. Bosch Power Tools – подразделение немецкого инженерного и технологического концерна Bosch, которое производит электроинструменты, измерительную технику и садовые инструменты. На его предприятиях по всему миру заняты более 18 тысяч человек. Ранее концерн Bosch анонсировал введение мер жесткой экономии. Компания объявила о намерении сократить более 7 тысяч рабочих мест и начала переводить некоторых сотрудников на неполную рабочую неделю.

https://ria.ru/20241029/germanija-1980690844.html

https://ria.ru/20241031/volkswagen-1981173176.html

германия

баден-вюртемберг

саксония

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германия, баден-вюртемберг, саксония, в мире