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В ФРГ 500 сотрудников могут лишиться работы из-за закрытия фабрик Bosch - РИА Новости, 10.04.2025
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14:17 10.04.2025 (обновлено: 14:31 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/bosch-2010479251.html
В ФРГ 500 сотрудников могут лишиться работы из-за закрытия фабрик Bosch
В ФРГ 500 сотрудников могут лишиться работы из-за закрытия фабрик Bosch - РИА Новости, 10.04.2025
В ФРГ 500 сотрудников могут лишиться работы из-за закрытия фабрик Bosch
Немецкий концерн Bosch планирует закрыть к 2026 году две фабрики своего подразделения Bosch Power Tools в Германии, решение затронет более 500 сотрудников,... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:17:00+03:00
2025-04-10T14:31:00+03:00
германия
баден-вюртемберг
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Немецкий концерн Bosch планирует закрыть к 2026 году две фабрики своего подразделения Bosch Power Tools в Германии, решение затронет более 500 сотрудников, профсоюз IG Metall не готов мириться с этим, говорится в его заявлении. "Руководство компании 9 апреля проинформировало персонал о том, что заводы в Лайнфельдене в (немецкой федеральной земле – ред.) Баден-Вюртемберг и Зебнице в (федеральной земле – ред.) Саксонии должны быть закрыты к концу 2026 года. В Лайнфельдене это затронет 230 человек, в Зебнице - 270 человек", - сообщает профсоюз. Председатель производственного совета фабрики в Лайнфельде Карин Зольда назвала планы "бесстыдством по отношению к работникам". С критикой решения выступил и IG Metall. "Мы не будем мириться с этим шагом, мы будем бороться и вносить альтернативные предложения", - заявил представитель профсоюза Макс Ципф. Одновременно подразделение компании планирует расширить производство в Венгрии и Китае, рассчитывая на снижение расходов на рабочую силу. Bosch Power Tools – подразделение немецкого инженерного и технологического концерна Bosch, которое производит электроинструменты, измерительную технику и садовые инструменты. На его предприятиях по всему миру заняты более 18 тысяч человек. Ранее концерн Bosch анонсировал введение мер жесткой экономии. Компания объявила о намерении сократить более 7 тысяч рабочих мест и начала переводить некоторых сотрудников на неполную рабочую неделю.
https://ria.ru/20241029/germanija-1980690844.html
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германия, баден-вюртемберг, саксония, в мире
Германия, Баден-Вюртемберг, Саксония, В мире
В ФРГ 500 сотрудников могут лишиться работы из-за закрытия фабрик Bosch

Bosch может закрыть две фабрики в ФРГ, решение коснется более 500 сотрудников

© Getty Images / picture alliance/Matthias BalkЛоготип Bosch
Логотип Bosch - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Getty Images / picture alliance/Matthias Balk
Логотип Bosch. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Немецкий концерн Bosch планирует закрыть к 2026 году две фабрики своего подразделения Bosch Power Tools в Германии, решение затронет более 500 сотрудников, профсоюз IG Metall не готов мириться с этим, говорится в его заявлении.
"Руководство компании 9 апреля проинформировало персонал о том, что заводы в Лайнфельдене в (немецкой федеральной земле – ред.) Баден-Вюртемберг и Зебнице в (федеральной земле – ред.) Саксонии должны быть закрыты к концу 2026 года. В Лайнфельдене это затронет 230 человек, в Зебнице - 270 человек", - сообщает профсоюз.
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Председатель производственного совета фабрики в Лайнфельде Карин Зольда назвала планы "бесстыдством по отношению к работникам". С критикой решения выступил и IG Metall.
"Мы не будем мириться с этим шагом, мы будем бороться и вносить альтернативные предложения", - заявил представитель профсоюза Макс Ципф.
Одновременно подразделение компании планирует расширить производство в Венгрии и Китае, рассчитывая на снижение расходов на рабочую силу.
Bosch Power Tools – подразделение немецкого инженерного и технологического концерна Bosch, которое производит электроинструменты, измерительную технику и садовые инструменты. На его предприятиях по всему миру заняты более 18 тысяч человек.
Ранее концерн Bosch анонсировал введение мер жесткой экономии. Компания объявила о намерении сократить более 7 тысяч рабочих мест и начала переводить некоторых сотрудников на неполную рабочую неделю.
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