В ФРГ 500 сотрудников могут лишиться работы из-за закрытия фабрик Bosch
Bosch может закрыть две фабрики в ФРГ, решение коснется более 500 сотрудников
© Getty Images / picture alliance/Matthias BalkЛоготип Bosch
© Getty Images / picture alliance/Matthias Balk
Логотип Bosch. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Немецкий концерн Bosch планирует закрыть к 2026 году две фабрики своего подразделения Bosch Power Tools в Германии, решение затронет более 500 сотрудников, профсоюз IG Metall не готов мириться с этим, говорится в его заявлении.
"Руководство компании 9 апреля проинформировало персонал о том, что заводы в Лайнфельдене в (немецкой федеральной земле – ред.) Баден-Вюртемберг и Зебнице в (федеральной земле – ред.) Саксонии должны быть закрыты к концу 2026 года. В Лайнфельдене это затронет 230 человек, в Зебнице - 270 человек", - сообщает профсоюз.
В Германии начались забастовки сотрудников Volkswagen и BMW
29 октября 2024, 13:51
Председатель производственного совета фабрики в Лайнфельде Карин Зольда назвала планы "бесстыдством по отношению к работникам". С критикой решения выступил и IG Metall.
"Мы не будем мириться с этим шагом, мы будем бороться и вносить альтернативные предложения", - заявил представитель профсоюза Макс Ципф.
Bosch Power Tools – подразделение немецкого инженерного и технологического концерна Bosch, которое производит электроинструменты, измерительную технику и садовые инструменты. На его предприятиях по всему миру заняты более 18 тысяч человек.
Ранее концерн Bosch анонсировал введение мер жесткой экономии. Компания объявила о намерении сократить более 7 тысяч рабочих мест и начала переводить некоторых сотрудников на неполную рабочую неделю.
Поставщик Volkswagen и BMW не исключил дальнейших сокращений в Германии
31 октября 2024, 15:58