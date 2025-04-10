https://ria.ru/20250410/bessent-2010388008.html

"Перережут горло". Глава Минфина США серьезно предупредил ЕС

"Перережут горло". Глава Минфина США серьезно предупредил ЕС - РИА Новости, 10.04.2025

"Перережут горло". Глава Минфина США серьезно предупредил ЕС

Министр финансов США Скотт Бессент предостерег Евросоюз от попытки развернуться в сторону Китая, его цитирует Bloomberg. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T09:20:00+03:00

2025-04-10T09:20:00+03:00

2025-04-10T09:20:00+03:00

китай

сша

скотт бессент

министерство финансов сша

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент предостерег Евросоюз от попытки развернуться в сторону Китая, его цитирует Bloomberg."Это означало бы перерезать себе горло", — сказал глава минфина США.Он добавил, что ожидает достижения торговых соглашений с союзниками, которые заложат основу для коллективного подхода для решения проблемы "несбалансированной структуры торговли" с Китаем.Вечером 2 апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка — десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.Накануне Трамп заявил, что США на 90 дней приостановили введение новых тарифов в отношении более чем 75 стран.На прошлой неделе США ввели против КНР пошлины на уровне 54 процентов, Пекин в ответ обложил американские товары 34-процентными тарифами. Вашингтон, в свою очередь, поднял ставку до 104 процентов, а Китай, как следствие, — до 84. В среду глава Белого дома Дональд Трамп объявил о повышении тарифов для КНР до 125 процентов.

https://ria.ru/20250410/zelenskiy-2010382901.html

https://ria.ru/20250409/usa-2010200603.html

китай

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китай, сша, скотт бессент, министерство финансов сша, введение трампом пошлин на импорт, в мире