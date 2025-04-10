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"Перережут горло". Глава Минфина США серьезно предупредил ЕС - РИА Новости, 10.04.2025
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09:20 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/bessent-2010388008.html
"Перережут горло". Глава Минфина США серьезно предупредил ЕС
"Перережут горло". Глава Минфина США серьезно предупредил ЕС - РИА Новости, 10.04.2025
"Перережут горло". Глава Минфина США серьезно предупредил ЕС
Министр финансов США Скотт Бессент предостерег Евросоюз от попытки развернуться в сторону Китая, его цитирует Bloomberg. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T09:20:00+03:00
2025-04-10T09:20:00+03:00
китай
сша
скотт бессент
министерство финансов сша
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент предостерег Евросоюз от попытки развернуться в сторону Китая, его цитирует Bloomberg."Это означало бы перерезать себе горло", — сказал глава минфина США.Он добавил, что ожидает достижения торговых соглашений с союзниками, которые заложат основу для коллективного подхода для решения проблемы "несбалансированной структуры торговли" с Китаем.Вечером 2 апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка — десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.Накануне Трамп заявил, что США на 90 дней приостановили введение новых тарифов в отношении более чем 75 стран.На прошлой неделе США ввели против КНР пошлины на уровне 54 процентов, Пекин в ответ обложил американские товары 34-процентными тарифами. Вашингтон, в свою очередь, поднял ставку до 104 процентов, а Китай, как следствие, — до 84. В среду глава Белого дома Дональд Трамп объявил о повышении тарифов для КНР до 125 процентов.
https://ria.ru/20250410/zelenskiy-2010382901.html
https://ria.ru/20250409/usa-2010200603.html
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китай, сша, скотт бессент, министерство финансов сша, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Скотт Бессент, Министерство финансов США, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
"Перережут горло". Глава Минфина США серьезно предупредил ЕС

Глава Минфина США Бессент предупредил, что сближение с Китаем перережет горло ЕС

© AP Photo / Evan VucciМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент предостерег Евросоюз от попытки развернуться в сторону Китая, его цитирует Bloomberg.
"Это означало бы перерезать себе горло", — сказал глава минфина США.
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Он добавил, что ожидает достижения торговых соглашений с союзниками, которые заложат основу для коллективного подхода для решения проблемы "несбалансированной структуры торговли" с Китаем.

Вечером 2 апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка — десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
Накануне Трамп заявил, что США на 90 дней приостановили введение новых тарифов в отношении более чем 75 стран.

На прошлой неделе США ввели против КНР пошлины на уровне 54 процентов, Пекин в ответ обложил американские товары 34-процентными тарифами. Вашингтон, в свою очередь, поднял ставку до 104 процентов, а Китай, как следствие, — до 84. В среду глава Белого дома Дональд Трамп объявил о повышении тарифов для КНР до 125 процентов.
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