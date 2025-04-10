"Перережут горло". Глава Минфина США серьезно предупредил ЕС
Глава Минфина США Бессент предупредил, что сближение с Китаем перережет горло ЕС
© AP Photo / Evan VucciМинистр финансов США Скотт Бессент
© AP Photo / Evan Vucci
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент предостерег Евросоюз от попытки развернуться в сторону Китая, его цитирует Bloomberg.
"Это означало бы перерезать себе горло", — сказал глава минфина США.
Он добавил, что ожидает достижения торговых соглашений с союзниками, которые заложат основу для коллективного подхода для решения проблемы "несбалансированной структуры торговли" с Китаем.
Вечером 2 апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка — десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
Вечером 2 апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка — десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
Накануне Трамп заявил, что США на 90 дней приостановили введение новых тарифов в отношении более чем 75 стран.
На прошлой неделе США ввели против КНР пошлины на уровне 54 процентов, Пекин в ответ обложил американские товары 34-процентными тарифами. Вашингтон, в свою очередь, поднял ставку до 104 процентов, а Китай, как следствие, — до 84. В среду глава Белого дома Дональд Трамп объявил о повышении тарифов для КНР до 125 процентов.
На прошлой неделе США ввели против КНР пошлины на уровне 54 процентов, Пекин в ответ обложил американские товары 34-процентными тарифами. Вашингтон, в свою очередь, поднял ставку до 104 процентов, а Китай, как следствие, — до 84. В среду глава Белого дома Дональд Трамп объявил о повышении тарифов для КНР до 125 процентов.