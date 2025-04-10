https://ria.ru/20250410/bespilotnik-2010578858.html

Над Курской областью сбили четыре беспилотника ВСУ

Над Курской областью сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 10.04.2025

Над Курской областью сбили четыре беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской областью, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T20:41:00+03:00

2025-04-10T20:41:00+03:00

2025-04-10T20:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006374150_0:279:3074:2008_1920x0_80_0_0_9fc11e03d65ce9f0ab373e122c3bfc43.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской областью, сообщили журналистам в Минобороны России. "С 18.30 до 19.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250409/naemniki-2010147870.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины