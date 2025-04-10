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Над Курской областью сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 10.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:41 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/bespilotnik-2010578858.html
Над Курской областью сбили четыре беспилотника ВСУ
Над Курской областью сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 10.04.2025
Над Курской областью сбили четыре беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской областью, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T20:41:00+03:00
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специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской областью, сообщили журналистам в Минобороны России. "С 18.30 до 19.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250409/naemniki-2010147870.html
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Над Курской областью сбили четыре беспилотника ВСУ

Минобороны: силы ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над Курской областью

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской областью, сообщили журналистам в Минобороны России.
"С 18.30 до 19.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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