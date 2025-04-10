https://ria.ru/20250410/bespilotnik-2010578858.html
Над Курской областью сбили четыре беспилотника ВСУ
Над Курской областью сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 10.04.2025
Над Курской областью сбили четыре беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской областью, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T20:41:00+03:00
2025-04-10T20:41:00+03:00
2025-04-10T20:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006374150_0:279:3074:2008_1920x0_80_0_0_9fc11e03d65ce9f0ab373e122c3bfc43.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской областью, сообщили журналистам в Минобороны России. "С 18.30 до 19.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250409/naemniki-2010147870.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006374150_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_03d9963456e304d1c310ba6b5dcb1779.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Над Курской областью сбили четыре беспилотника ВСУ
Минобороны: силы ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над Курской областью