https://ria.ru/20250410/bespilotnik-2010383724.html
ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 10.04.2025
ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T08:43:00+03:00
2025-04-10T08:43:00+03:00
2025-04-10T08:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. "Десятого апреля 2025 года около 7.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью
МО РФ: ПВО уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Курской областью