https://ria.ru/20250410/barnaul-2010407927.html

В Барнауле полицейский остановил нарушителя, ухватившись за его мотоцикл

В Барнауле полицейский остановил нарушителя, ухватившись за его мотоцикл - РИА Новости, 10.04.2025

В Барнауле полицейский остановил нарушителя, ухватившись за его мотоцикл

Полицейский в Барнауле остановил 15-летнего нарушителя, на бегу ухватившись за его мотоцикл и повалив на асфальт. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T10:30:00+03:00

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БАРНАУЛ, 10 апр – РИА Новости. Полицейский в Барнауле остановил 15-летнего нарушителя, на бегу ухватившись за его мотоцикл и повалив на асфальт. Видео появилось в соцсетях, на нем мужчина в форме сотрудника госавтоинспекции бежит за мотоциклом, хватается руками за транспортное средство и валит его на асфальт. Все происходит на центральной улице Барнаула - на проспекте Ленина. "Находясь на маршруте патрулирования в районе дома №107 по проспекту Ленина, экипаж ДПС Госавтоинспекции заметил мотоциклиста. Сигнал об остановке водитель проигнорировал, рассчитывая скрыться от полиции. Но не тут-то было! Автоинспектор оказался стремительнее и настиг правонарушителя", - говорится в сообщении пресс-службы главка МВД по региону. Отмечается, что за рулём мотоцикла "Рейсер" находился 15-летний юноша. При этом уточняется, что движение мототранспорта по проспекту Ленина в границах от улицы Пионеров до площади Баварина в краевой столице запрещено. "В отношении юного правонарушителя составлены административные протоколы об отстранении от управления транспортным средством, протокол о задержании транспортного средств. Мотоцикл помещен на специализированную стоянку. В отношении законного представителя (матери) несовершеннолетнего составлен административный материал по части 3 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации о административном правонарушении Российской Федерации "Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющим права управления транспортными средствами или лишенному такого права", - подчёркивают в пресс-службе. Уточняется, что санкция статьи предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250401/dtp-2008747647.html

https://ria.ru/20250218/peterburg-1999987426.html

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происшествия, авто, барнаул