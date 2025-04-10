Рейтинг@Mail.ru
В Барнауле полицейский остановил нарушителя, ухватившись за его мотоцикл - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 10.04.2025 (обновлено: 10:33 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/barnaul-2010407927.html
В Барнауле полицейский остановил нарушителя, ухватившись за его мотоцикл
В Барнауле полицейский остановил нарушителя, ухватившись за его мотоцикл - РИА Новости, 10.04.2025
В Барнауле полицейский остановил нарушителя, ухватившись за его мотоцикл
Полицейский в Барнауле остановил 15-летнего нарушителя, на бегу ухватившись за его мотоцикл и повалив на асфальт. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T10:30:00+03:00
2025-04-10T10:33:00+03:00
происшествия
авто
барнаул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010411733_0:180:380:394_1920x0_80_0_0_700a287a8b8fe3e6c4ba9b68471e673f.jpg
БАРНАУЛ, 10 апр – РИА Новости. Полицейский в Барнауле остановил 15-летнего нарушителя, на бегу ухватившись за его мотоцикл и повалив на асфальт. Видео появилось в соцсетях, на нем мужчина в форме сотрудника госавтоинспекции бежит за мотоциклом, хватается руками за транспортное средство и валит его на асфальт. Все происходит на центральной улице Барнаула - на проспекте Ленина. "Находясь на маршруте патрулирования в районе дома №107 по проспекту Ленина, экипаж ДПС Госавтоинспекции заметил мотоциклиста. Сигнал об остановке водитель проигнорировал, рассчитывая скрыться от полиции. Но не тут-то было! Автоинспектор оказался стремительнее и настиг правонарушителя", - говорится в сообщении пресс-службы главка МВД по региону. Отмечается, что за рулём мотоцикла "Рейсер" находился 15-летний юноша. При этом уточняется, что движение мототранспорта по проспекту Ленина в границах от улицы Пионеров до площади Баварина в краевой столице запрещено. "В отношении юного правонарушителя составлены административные протоколы об отстранении от управления транспортным средством, протокол о задержании транспортного средств. Мотоцикл помещен на специализированную стоянку. В отношении законного представителя (матери) несовершеннолетнего составлен административный материал по части 3 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации о административном правонарушении Российской Федерации "Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющим права управления транспортными средствами или лишенному такого права", - подчёркивают в пресс-службе. Уточняется, что санкция статьи предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250401/dtp-2008747647.html
https://ria.ru/20250218/peterburg-1999987426.html
барнаул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010411733_0:176:380:461_1920x0_80_0_0_c6b4db98c45a66179b715e70e6fb1511.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, барнаул
Происшествия, Авто, Барнаул
В Барнауле полицейский остановил нарушителя, ухватившись за его мотоцикл

Полицейский в Барнауле остановил на бегу 15-летнего нарушителя на мотоцикле

© Кадр видео из соцсетейПолицейский в Барнауле остановил 15-летнего нарушителя, на бегу ухватившись за его мотоцикл
Полицейский в Барнауле остановил 15-летнего нарушителя, на бегу ухватившись за его мотоцикл - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Кадр видео из соцсетей
Полицейский в Барнауле остановил 15-летнего нарушителя, на бегу ухватившись за его мотоцикл
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ, 10 апр – РИА Новости. Полицейский в Барнауле остановил 15-летнего нарушителя, на бегу ухватившись за его мотоцикл и повалив на асфальт.
Видео появилось в соцсетях, на нем мужчина в форме сотрудника госавтоинспекции бежит за мотоциклом, хватается руками за транспортное средство и валит его на асфальт. Все происходит на центральной улице Барнаула - на проспекте Ленина.
Место ДТП с участием мотоцикла в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
В ДТП с мотоциклом в Подмосковье погибли водитель и пешеход
1 апреля, 18:44
"Находясь на маршруте патрулирования в районе дома №107 по проспекту Ленина, экипаж ДПС Госавтоинспекции заметил мотоциклиста. Сигнал об остановке водитель проигнорировал, рассчитывая скрыться от полиции. Но не тут-то было! Автоинспектор оказался стремительнее и настиг правонарушителя", - говорится в сообщении пресс-службы главка МВД по региону.
Отмечается, что за рулём мотоцикла "Рейсер" находился 15-летний юноша. При этом уточняется, что движение мототранспорта по проспекту Ленина в границах от улицы Пионеров до площади Баварина в краевой столице запрещено.
"В отношении юного правонарушителя составлены административные протоколы об отстранении от управления транспортным средством, протокол о задержании транспортного средств. Мотоцикл помещен на специализированную стоянку. В отношении законного представителя (матери) несовершеннолетнего составлен административный материал по части 3 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации о административном правонарушении Российской Федерации "Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющим права управления транспортными средствами или лишенному такого права", - подчёркивают в пресс-службе.
Уточняется, что санкция статьи предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей.
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Петербурге полиция применила оружие для задержания лихача
18 февраля, 10:43
 
ПроисшествияАвтоБарнаул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала