https://ria.ru/20250410/barnaul-2010407927.html
В Барнауле полицейский остановил нарушителя, ухватившись за его мотоцикл
В Барнауле полицейский остановил нарушителя, ухватившись за его мотоцикл - РИА Новости, 10.04.2025
В Барнауле полицейский остановил нарушителя, ухватившись за его мотоцикл
Полицейский в Барнауле остановил 15-летнего нарушителя, на бегу ухватившись за его мотоцикл и повалив на асфальт. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T10:30:00+03:00
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БАРНАУЛ, 10 апр – РИА Новости. Полицейский в Барнауле остановил 15-летнего нарушителя, на бегу ухватившись за его мотоцикл и повалив на асфальт. Видео появилось в соцсетях, на нем мужчина в форме сотрудника госавтоинспекции бежит за мотоциклом, хватается руками за транспортное средство и валит его на асфальт. Все происходит на центральной улице Барнаула - на проспекте Ленина. "Находясь на маршруте патрулирования в районе дома №107 по проспекту Ленина, экипаж ДПС Госавтоинспекции заметил мотоциклиста. Сигнал об остановке водитель проигнорировал, рассчитывая скрыться от полиции. Но не тут-то было! Автоинспектор оказался стремительнее и настиг правонарушителя", - говорится в сообщении пресс-службы главка МВД по региону. Отмечается, что за рулём мотоцикла "Рейсер" находился 15-летний юноша. При этом уточняется, что движение мототранспорта по проспекту Ленина в границах от улицы Пионеров до площади Баварина в краевой столице запрещено. "В отношении юного правонарушителя составлены административные протоколы об отстранении от управления транспортным средством, протокол о задержании транспортного средств. Мотоцикл помещен на специализированную стоянку. В отношении законного представителя (матери) несовершеннолетнего составлен административный материал по части 3 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации о административном правонарушении Российской Федерации "Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющим права управления транспортными средствами или лишенному такого права", - подчёркивают в пресс-службе. Уточняется, что санкция статьи предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250401/dtp-2008747647.html
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происшествия, авто, барнаул
Происшествия, Авто, Барнаул
В Барнауле полицейский остановил нарушителя, ухватившись за его мотоцикл
Полицейский в Барнауле остановил на бегу 15-летнего нарушителя на мотоцикле
БАРНАУЛ, 10 апр – РИА Новости. Полицейский в Барнауле остановил 15-летнего нарушителя, на бегу ухватившись за его мотоцикл и повалив на асфальт.
Видео появилось в соцсетях, на нем мужчина в форме сотрудника госавтоинспекции бежит за мотоциклом, хватается руками за транспортное средство и валит его на асфальт. Все происходит на центральной улице Барнаула
- на проспекте Ленина.
"Находясь на маршруте патрулирования в районе дома №107 по проспекту Ленина, экипаж ДПС Госавтоинспекции заметил мотоциклиста. Сигнал об остановке водитель проигнорировал, рассчитывая скрыться от полиции. Но не тут-то было! Автоинспектор оказался стремительнее и настиг правонарушителя", - говорится в сообщении пресс-службы главка МВД по региону.
Отмечается, что за рулём мотоцикла "Рейсер" находился 15-летний юноша. При этом уточняется, что движение мототранспорта по проспекту Ленина в границах от улицы Пионеров до площади Баварина в краевой столице запрещено.
"В отношении юного правонарушителя составлены административные протоколы об отстранении от управления транспортным средством, протокол о задержании транспортного средств. Мотоцикл помещен на специализированную стоянку. В отношении законного представителя (матери) несовершеннолетнего составлен административный материал по части 3 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации о административном правонарушении Российской Федерации "Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющим права управления транспортными средствами или лишенному такого права", - подчёркивают в пресс-службе.
Уточняется, что санкция статьи предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей.