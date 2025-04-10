https://ria.ru/20250410/bagreeva-2010341736.html

Рекорд по объему инвестиций в коммерческую недвижимость установлен в Москве

Рекорд по объему инвестиций в коммерческую недвижимость установлен в Москве - РИА Новости, 10.04.2025

Рекорд по объему инвестиций в коммерческую недвижимость установлен в Москве

В прошлом году вложения в покупку готовых объектов коммерческой недвижимости в столице перешагнул в отметку 600 млрд рублей, данный показатель практически на... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T09:10:00+03:00

2025-04-10T09:10:00+03:00

2025-04-10T09:10:00+03:00

москва

мария багреева

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. В прошлом году вложения в покупку готовых объектов коммерческой недвижимости в столице перешагнул в отметку 600 млрд рублей, данный показатель практически на 70% выше, чем уровень 2023 года; это абсолютный максимум за последние 10 лет, сообщила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития (ДЭПР) столицы Мария Багреева."Рост обеспечили в первую очередь сделки в офисном секторе. На них пришлось почти две трети общего объема инвестиций. На втором месте – складская недвижимость, инвестиции в которую превысили 120 млрд рублей. В этом сегменте существенно возрос интерес покупателей к таким форматам, как склады, объединенные с производственными и офисными пространствами, а также дата-центры", - отметила заммэра столицы, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.Багреева также уточнила, что в торговые объекты в 2024 году вложили примерно 60 млрд рублей. При этом инвестиции в гостиничную сферу составили 10 млрд рублей. Кроме того, примерно такая же сумма была вложена в покупку объектов в многофункциональных центрах.По итогам прошлого года на столицу пришлось 77% всех сделок с готовыми объектами коммерческой недвижимости в России. Данный показатель на 18 процентных пунктов выше, чем позапрошлогодние данные, и на 5 процентных пунктов выше, чем в среднем за 10 лет.По итогам прошлого года в столице также отмечен рост инвестиций в возведение новой коммерческой недвижимости. Как указано на цифровой платформе "Инвестиционные проекты", в первом месяце этого года в активной стадии реализации в столице находилось более 350 проектов почти на 2 трлн рублей. Если сравнивать этот показатель с 2023 годом, то сумма инвестиций увеличилась примерно на 25%. Почти половину этих средств вложили в строительство МФК и бизнес-центров. Менее трети инвестиций была вложена в возведение апартаментов, еще 25% инвестиций было направлено на строительство ТЦ, логистических объектов, развлекательных комплексов и гостиниц.Большая часть указанных объектов находится внутри МКАД. Между тем, большинство бизнес- и многофункциональных центров находятся в ЦАО, СЗАО и ЮАО. А вот самые большие логистические хабы преимущественно расположены на территории новой Москвы.Багреева подчеркнула, что инвестиции в коммерческую недвижимость меняют облик Москвы. А еще новые объекты нежилой невидимости повышают комфорт москвичей, развивают деловую активность."Вложения в офисную недвижимость создают новые рабочие места, в том числе для высококвалифицированных кадров. Спрос на новые офисные площади в 2024 году формировали транспортно-логистические компании, финансовый сектор, ИТ, услуги для бизнеса – технологичные отрасли, создающие основу для роста экономики и инноваций", - подчеркнула заммэра.В прошлом году на гостиничном рынке столицы появилось шесть новых объектов высокого качества (пять гостиниц и апарт-отель). В городе также идет развитие и торговых объектов. Главная часть новых торговых зданий была открыта в формате районных центров, которые москвичи чаще всего посещают из-за близости к дому, где они совмещают шопинг с досугом. В столице набирает популярность девелоперские проекты – сеть центров "Место встречи". Теперь на этих объектах вместо старых кинотеатров находятся современные точки притяжения с разнообразными досуговыми и социальными функциями, где работают фитнес-центры, фудкорты, центры московского долголетия.По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, возведение коммерческих объектов в Москве идет с учетом текущих потребностей горожан в инфраструктуре. В прошлом году ведомство выдало 66 разрешений на возведение зданий, в которых предусмотрены офисные и торговые пространства."Общая площадь этих объектов превысила 1,48 миллиона квадратных метров", — подчеркнул Слободчиков.

https://ria.ru/20250404/zvanie-2009347676.html

https://ria.ru/20250327/bagreeva-2007550960.html

https://ria.ru/20250403/samozanyatye-2008952893.html

москва

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москва, мария багреева