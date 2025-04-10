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Следователи проверяют сообщения об отравлении школьницы из Читы БАДом - РИА Новости, 10.04.2025
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10:28 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/bad-2010409533.html
Следователи проверяют сообщения об отравлении школьницы из Читы БАДом
Следователи проверяют сообщения об отравлении школьницы из Читы БАДом - РИА Новости, 10.04.2025
Следователи проверяют сообщения об отравлении школьницы из Читы БАДом
Следователи СК проверяют информацию о том, что школьницу в Чите доставили в больницу якобы из-за отравления БАДом. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T10:28:00+03:00
2025-04-10T10:28:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Следователи СК проверяют информацию о том, что школьницу в Чите доставили в больницу якобы из-за отравления БАДом. Telegram-канал Shot написал, что ученица 8-го класса с острым отравлением попала в больницу в Чите, выпив горсть таблеток БАД для похудения. "Организована проверка по сообщению о доставлении несовершеннолетней в медицинское учреждение", - сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Забайкальскому краю. В региональном минздраве РИА Новости уточнили, что девочку доставили в краевую детскую клиническую больницу, но ее не госпитализировали. "Состояние удовлетворительное", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250404/primore-2009278120.html
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происшествия, чита, россия, здоровье - общество, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Чита, Россия, Здоровье - Общество, Забайкальский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Следователи проверяют сообщения об отравлении школьницы из Читы БАДом

СК в Забайкалье проверяет данные об отравлении школьницы БАДом

© Фото : Роспотребнадзор РД/Telegram Полиция проверяет склады с БАДами
 Полиция проверяет склады с БАДами - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : Роспотребнадзор РД/Telegram
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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Следователи СК проверяют информацию о том, что школьницу в Чите доставили в больницу якобы из-за отравления БАДом.
Telegram-канал Shot написал, что ученица 8-го класса с острым отравлением попала в больницу в Чите, выпив горсть таблеток БАД для похудения.
"Организована проверка по сообщению о доставлении несовершеннолетней в медицинское учреждение", - сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Забайкальскому краю.
В региональном минздраве РИА Новости уточнили, что девочку доставили в краевую детскую клиническую больницу, но ее не госпитализировали. "Состояние удовлетворительное", - добавил собеседник агентства.
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ПроисшествияЧитаРоссияЗдоровье - ОбществоЗабайкальский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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