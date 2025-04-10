https://ria.ru/20250410/avstralija-2010407114.html

В Австралии отказались от "объединения" с Китаем после введения пошлин

В Австралии отказались от "объединения" с Китаем после введения пошлин - РИА Новости, 10.04.2025

В Австралии отказались от "объединения" с Китаем после введения пошлин

Вице-премьер Австралии Ричард Марлз отверг предложение посла КНР в стране Сяо Цяня "объединиться" с Китаем на фоне установления президентом США Дональдом... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T10:18:00+03:00

2025-04-10T10:18:00+03:00

2025-04-10T10:18:00+03:00

китай

австралия

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Вице-премьер Австралии Ричард Марлз отверг предложение посла КНР в стране Сяо Цяня "объединиться" с Китаем на фоне установления президентом США Дональдом Трампом таможенных пошлин в отношении двух стран, сообщает телеканал ABC. По данным издания, глава дипломатического представительства КНР в Австралии Сяо Цянь предложил Канберре укреплять сотрудничество с Пекином, чтобы "остановить гегемонистское и агрессивное поведение США по захвату всего мира и противостоять ему". "В новых обстоятельствах Китай готов объединить усилия с Австралией и международным сообществом, чтобы совместно реагировать на изменения в мире", - приводит телеканал слова Сяо Цяня. В ответ на предложение посла Китая вице-премьер Австралии Ричард Марлз заявил о намерении страны преследовать собственные интересы и диверсифицировать торговлю, в том числе с Индией, Индонезией, Великобританией и ОАЭ. "Я не думаю, что мы будем поддерживать Китай… Очевидно, мы не хотим видеть торговую войну между Китаем и США, но речь идет о преследовании национальных интересов Австралии, а не об объединении с Китаем", - заявил Марлз. По данным австралийского правительства, Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, составляя 26% от общего объема торговли страны. В 2023-2024 годах двусторонняя торговля достигла 325 миллиардов австралийских долларов (201 миллиард долларов США), что на 2,6% выше показателей предыдущего отчетного периода. С декабря 2015 года между странами действует соглашение о свободной торговле. Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако ранее в среду Трамп заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. Австралия в этот список не попала, импорт из этой страны облагается тарифами в размере 10%.

https://ria.ru/20250410/ssha-2010339826.html

https://ria.ru/20250403/avstraliya-2009001157.html

китай

австралия

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китай, австралия, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире