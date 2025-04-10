https://ria.ru/20250410/avito-2010580642.html

"Авито" опровергло причастность к поиску подработки поваром Чалым

"Авито" опровергло причастность к поиску подработки поваром Чалым - РИА Новости, 10.04.2025

"Авито" опровергло причастность к поиску подработки поваром Чалым

"Авито" опровергло свою причастность к поиску подработки посаженным на 16 лет поваром и рэпером Вадимом Чалым, который якобы нашел вакансию на платформе и во... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T21:08:00+03:00

2025-04-10T21:08:00+03:00

2025-04-10T21:08:00+03:00

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происшествия

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Авито" опровергло свою причастность к поиску подработки посаженным на 16 лет поваром и рэпером Вадимом Чалым, который якобы нашел вакансию на платформе и во время общения попал под влияние профессиональных сотрудников разведки украинских спецслужб, рассказали РИА Новости в компании. Ранее второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы повара и рэпера Вадима Чалого, по заданию украинских спецслужб отправившего трем полковникам российской армии взрывные устройства под видом подарка от сослуживцев. По словам адвоката, Чалый нашел вакансию на "Авито" и "попал под влияние профессиональных сотрудников разведки враждебного государства", воспользовавшихся его наивностью и недальновидностью. "Мы не подтверждаем эту информацию. Нет никаких подтверждений тому, что общение по данной вакансии велось через нашу платформу", - сказали в "Авито", комментируя ситуацию. Там добавили, что в адрес компании не было никаких обращений правоохранительных органов. В случае их поступления сотрудники готовы предоставить всю необходимую информацию. По данным следствия, Чалый курьерской службой передал взрывные устройства трем полковникам ВС РФ, они были оформлены в посылки и преподносились как "подарки от сослуживцев". Никто не пострадал - получатели были в командировках и не успели открыть посылки. В июле 2024 года ФСБ сообщала о предотвращении попытки украинских спецслужб подорвать трех высокопоставленных российских военнослужащих Москве. Был задержан гражданин РФ 1994 года рождения, который по заданию военной разведки Украины через курьерские службы организовал доставку трех взрывных устройств большой мощности, замаскированных в подарочную упаковку, по адресам их проживания. Бомбы должны были быть приведены в действие после отчетов курьеров о доставке посылок адресатам, отмечали тогда в ФСБ.

https://ria.ru/20250403/bomby-2009103276.html

https://ria.ru/20250313/fsb-2004690422.html

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россия, москва, украина, авито, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия